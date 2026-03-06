Ήταν ένα από τα τρομερά ξεσπάσματα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης μπροστά στις κάμερες στον Λευκό Οίκο. Δεν θέλει «να έχει καμία σχέση με την Ισπανία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι μια «απαίσια» χώρα και στο εξής θα «σταματήσει κάθε εμπόριο με την Ισπανία».

Ο Σάντσεθ παραμένει σταθερός

Στην αρχή του πολέμου κατά του Ιράν, η Ισπανία αποστασιοποιήθηκε από τις ΗΠΑ πιο ξεκάθαρα από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό έθνος. Ενώ ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε απλώς για ένα «δίλημμα» βάσει του διεθνούς δικαίου, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε την επίθεση ως μια μαζική παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και ακολούθησε η απόφαση: Η Ισπανία απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις δύο στρατιωτικές βάσεις στις πόλεις Μορόν ντε λα Φροντέρα και Ρότα της Ανδαλουσίας για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ακόμα και το πρωί μετά τις απειλές από τον Λευκό Οίκο, ο Ισπανός πρωθυπουργός παρέμεινε σταθερός σε ένα έκτακτο βιντεοσκοπημένο μήνυμα: «Λέμε όχι στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, το οποίο μας προστατεύει όλους, ειδικά τον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης. Όποιος ενεργεί όπως οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, παίζει «ρωσική ρουλέτα με την τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων».

Έντονη κριτική κατά της Γερμανίας

Με τα σαφή του λόγια, ο Σάντσεθ φαίνεται να έχει αγγίξει ένα ευαίσθητο νεύρο στη χώρα. «Νομίζω ότι η κυβέρνησή μας απλώς ενεργεί με συνέπεια στην εξωτερική της πολιτική – δεν μπορούμε απλώς να υποταχθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στην DW η Γκλάντις Γκμπεγκνέντζι, υπεύθυνη έργου από τη Μαδρίτη. Ο Φρανθίσκο Χουέσα υποστηρίζει επίσης τις πολιτικές του πρωθυπουργού. Δεν φοβάται τις οικονομικές συνέπειες για τη χώρα του. «Δεν μπορεί οι ευρωπαϊκές χώρες που αυτοαποκαλούνται δημοκρατικές να υποστηρίζουν απλώς επιθέσεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο». Ο δάσκαλος από τη Σεβίλλη είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από τον ρόλο της Γερμανίας στην τρέχουσα σύγκρουση.

Όπως και ο Χουέσα, πολλοί άλλοι Ισπανοί παρατήρησαν επίσης ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καθόταν ακριβώς δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο τελευταίος εξαπέλυσε την επίθεση κατά της Ισπανίας. Ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης ήταν φιλοξενούμενος στον Λευκό Οίκο εκείνη τη στιγμή. Ενώ ο Μερτς ξεκαθάρισε σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντούσε σε τυχόν τιμωρητικά μέτρα κατά του εταίρου της από τη Νότια Ευρώπη, η κριτική παραμένει. Αλλά μπροστά στις αναμένες κάμερες δεν υπερασπίστηκε την Ισπανία, μέλος της ΕΕ – το αντίθετο μάλιστα: ο Μερτς διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι η Ισπανία θα πειστεί να παράσχει περισσότερη χρηματοδότηση στο ΝΑΤΟ στο μέλλον.

Αυτό, με τη σειρά του, ώθησε τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες να ασκήσει μια ασυνήθιστα έντονη κριτική στον Γερμανό καγκελάριο. «Ενώ ήμασταν στην κυβέρνηση, έχουμε ήδη δει τρεις καγκελάριους στη Γερμανία: τη Μέρκελ, τον Σολτς και τώρα τον Μερτς – και υπό τη Μέρκελ και τον Σολτς, υπήρχε ένα διαφορετικό, φιλοευρωπαϊκό πνεύμα», δήλωσε ο Ισπανός επικεφαλής διπλωμάτης.

Η αρχή μιας κλιμάκωσης;

Ο Ισπανός πολιτικός επιστήμονας Ραφαέλ Κάλντουκ Θερβέρα βλέπει με ανησυχία τις αυξανόμενες εσωτερικές ευρωπαϊκές ρήξεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε αντίθεση με πολλούς συμπατριώτες του, ωστόσο, είναι πιο επικριτικός απέναντι στην προσέγγιση του Σάντσεθ. Ο πρωθυπουργός είναι επί του παρόντος σοβαρά αποδυναμωμένος στο εσωτερικό και πιέζεται από τους αριστερούς εταίρους του στον συνασπισμό. Επομένως, η δυναμική στάση του στην εξωτερική πολιτική είναι πρωτίστως ένα μήνυμα για την πατρίδα, δήλωσε ο ειδικός διεθνών σχέσεων στην DW. Κατά την άποψή του, ο Σάντσεθ έχει «στριμωχτεί άσκοπα σε μια γωνία» με την ασυμβίβαστη ρητορική του των τελευταίων ημερών.

Σε ένα άλλο σημείο, ωστόσο, ο Θερβέρα συμφωνεί με πολλούς συμπατριώτες του. Οι απειλές του Τραμπ δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση απόδειξη ότι θα υπάρξει πράγματι διακοπή των οικονομικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. «Η εμπορική πολιτική εμπίπτει φυσικά στη δικαιοδοσία της ΕΕ και δεν είναι θέμα μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων», δήλωσε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών από τη Μαδρίτη. Κατά συνέπεια, τα ευρωπαϊκά αντίμετρα θα ήταν αναπόφευκτα – κάτι που γνωρίζει και η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, ο Θερβέρα βλέπει τις τρέχουσες απειλές του Τραμπ κατά της Ισπανίας ως «σοβαρό προειδοποιητικό σήμα», αλλά όχι απαραίτητα ως την αρχή μιας κλιμάκωσης.

