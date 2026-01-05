Με ρητορική -ενδεικτική ίσως της νέας στροφής των ΗΠΑ στην «Στρατηγική Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ», που πρεσβεύει ότι το δυτικό ημισφαίριο είναι σφαίρα απόλυτης κυριαρχίας του- ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγες ώρες μετά την εισβολή στη Βενεζουέλα για την απαγωγή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, εκτόξευσε απειλές σε Κούβα, Μεξικό και Κολομβία, λέγοντας ούτε λίγο, ούτε πολύ, πως αυτές οι χώρες θα είναι οι επόμενοι στόχοι του.

«Νομίζω ότι η Κούβα θα είναι κάτι για το οποίο θα καταλήξουμε να μιλάμε, επειδή η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο έθνος αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό. Είναι πολύ παρόμοιο με την έννοια ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό στην Κούβα, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Κούβα και ζουν μακριά από αυτή τη χώρα».

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του οποίου οι γονείς εγκατέλειψαν την Κούβα, πρόσθεσε ότι αν «ζούσε στην Αβάνα» και αν ήταν «στην Κυβέρνηση», θα ήταν «τουλάχιστον ανήσυχος». Πράγματι, οι κάτοικοι στην Κούβα είναι ανήσυχοι από τις δηλώσεις που κάνει τις τελευταίες ώρες η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται «μήπως έρχεται η σειρά της Κούβας;».

Σοκ στην Κούβα από τη σύλληψη Μαδούρο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, η σύλληψη του Μαδούρο αποτελεί μια σεισμική ανατροπή για την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας, η οποία επί χρόνια βασιζόταν στα τεράστια πακέτα βοήθειας από τον πλούσιο σε πετρέλαιο νοτιοαμερικανικό σύμμαχό της.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο μπροστά από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα, υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτρέψει η συμμαχία Κούβας – Βενεζουέλας να καταρρεύσει αμαχητί. Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε επίσης ότι η επίθεση «εναντίον ενός ειρηνικού και ευγενούς λαού μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως δειλή, εγκληματική και ύπουλη».

Ωστόσο, πολλοί Κουβανοί, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, φάνηκαν μάλλον σοκαρισμένοι από το πόσο εύκολα ο αμερικανικός στρατός κατάφερε να συλλάβει τον Μαδούρο.

Η επίθεση στη Βενεζουέλα φαίνεται ότι επιδρά ήδη ψυχολογικά στην Κούβα και σπέρνει ανησυχία στο λαό της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι συνέπειες: ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά το Σάββατο στη New York Post: «Ξέρετε, πολλοί Κουβανοί έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ… Προστάτευαν τον Μαδούρο. Αυτό δεν ήταν καλή κίνηση».

Η κουβανική Κυβέρνηση ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή, ότι 32 πολίτες της σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «σε πολεμικές ενέργειες, εκτελώντας αποστολές εκ μέρους των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αιτήματος των ομολόγων τους της νοτιοαμερικανικής χώρας». Η Κυβέρνηση κήρυξε δύο ημέρες εθνικού πένθους.

Όπως παρατηρεί το δημοσίευμα, τα παραπάνω επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και καιρό υποψιάζονταν πολλοί: ότι ο στενός κύκλος σωματοφυλάκων του Μαδούρο απαρτιζόταν από Κουβανούς.

Σε κάθε περίπτωση, τα γεγονότα στην Βενεζουέλα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Κούβα, που κλυδωνίστηκε οικονομικά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και «σώθηκε» μέσα από τις συμφωνίες και τις συμμαχίες της με την Βενεζουέλα, που της προμήθευε αφειδώς πετρέλαιο με αντάλλαγμα καταρτισμένους επιστήμονες για τους τομείς της υγείας και της οικονομίας.

Το νέο «δόγμα Ντον-ρόε» των ΗΠΑ

Η Κούβα, αντιλαμβάνεται πως η συμμαχία της με την Βενεζουέλα δεν είναι πλέον ούτε επωφελής, ούτε προστατευτική για τα συμφέροντά της. Το αντίθετο. Η παράφραση του δόγματος Μονρόε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αμέσως μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο μοιάζει να απειλεί και την Κούβα και συνάμα δίνει την πιο πειστική εξήγηση για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο «Δόγμα Ντον-ρόε» – από την πρώτη συλλαβή του βαφτιστικού του ονόματος και είπε ότι οι ενέργειες του Μαδούρο παραβίαζαν τις μακροχρόνιες αρχές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που έχουν τις ρίζες τους στο Δόγμα Μονρόε. Είπε ακόμη ότι η κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και κατηγόρησε τους προκατόχους του ότι συμμάχησαν με ξένους εχθρούς και έθεσαν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Πριν από περίπου δύο αιώνες, το 1823 ο τότε Αμερικανός Πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε διακήρυξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να μείνουν μακριά από την αμερικανική ήπειρο καθώς μόνο οι ΗΠΑ είχαν δικαίωμα να ελέγχουν την περιοχή. Η Βενεζουέλα με τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου υπέγραψε τα τελευταία χρόνια συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας με την Κίνα, το Ιράν και τη Ρωσία. Συμφωνίες που οι ΗΠΑ θεωρούν ως εν δυνάμει απειλητικές για την κυριαρχία τους στο Δυτικό ημισφαίριο, που θεωρούν «πίσω αυλή» τους και άρα χώρο που θα ήθελαν ιδανικά να ελέγχουν απόλυτα. Και η Κούβα είναι ήδη σε δεινή θέση ως στρατηγικός εταίρος της Βενεζουέλας.