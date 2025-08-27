Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να είναι «αρχηγός της ειρήνης» βασίζεται σε μια βαθιά πλάνη: ότι η ειρήνη συνεπάγεται απλώς τον τερματισμό των μαχών.

Η δονκιχωτική προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης καθοδηγεί την εξωτερική του πολιτική από τότε που επέστρεψε στην εξουσία. Δυστυχώς, η επιθυμία του να είναι ο ειρηνοποιός στον κόσμο βασίζεται σε μια βαθιά πλάνη: ότι η ειρήνη συνεπάγεται απλώς τον τερματισμό των μαχών. Όπως γνωρίζει κάθε μαθητής του Πρώσου στρατηγού και στρατιωτικού θεωρητικού Carl von Clausewitz, ο πόλεμος και η ειρήνη δεν είναι αντίθετα πράγματα – είναι τα δύο άκρα μιας συνέχειας που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. «Ο πόλεμος», είπε κάποτε ο στρατηγός, είναι «η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα».

Είναι αμφίβολο ότι ο Trump έχει διαβάσει τον Clausewitz ή ότι ενδιαφέρεται πολύ για τις πραγματικές λεπτομέρειες του πολέμου και της ειρήνης. Ο στόχος του είναι διαφορετικός: να αναγνωριστεί ως το πρόσωπο που τερματίζει τους πολέμους. «Έχω σταματήσει έξι πολέμους», είπε τον περασμένο μήνα. «Κάνω κατά μέσο όρο περίπου ένα το μήνα» – ένας ισχυρισμός που, αν αληθεύει, θα άξιζε πράγματι ένα Νόμπελ.

Ας ρίξουμε λοιπόν μια πιο προσεκτική ματιά στο ιστορικό του ως ειρηνοποιού μέχρι τώρα.

Ο κατάλογος των πολέμων που ο Trump δηλώνει ότι σταμάτησε ξεκινά με τη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον περασμένο Μάιο. «Έχουν παλέψει για περίπου χίλια χρόνια», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «αλλά το τακτοποίησα». Πρόσθεσε επίσης ότι μπορεί κάλλιστα να απέτρεψε έναν πυρηνικό πόλεμο. Η Ινδία, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ στον τερματισμό των μαχών. Και ακόμα κι αν το Δελχί χρειάζεται να διατηρήσει αυτή τη γραμμή για εσωτερικούς λόγους, το γεγονός παραμένει ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι πάντα ίδια με μια διαρκή διευθέτηση μιας σύγκρουσης που χρονολογείται από την ανεξαρτησία και τη διχοτόμηση της Ινδίας το 1947.

Η πραγματική ειρήνη θα σήμαινε τη διευθέτηση των ανταγωνιστικών διεκδικήσεων για το Κασμίρ, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε βίαιες συγκρούσεις και πολέμους μεταξύ των δύο κρατών επί δεκαετίες – αν και, φυσικά, πολύ λιγότερο από μια χιλιετία. Και ενώ οι ενεργές μάχες μπορεί να έχουν τελειώσει προς το παρόν, η υφέρπουσα σύγκρουση συνεχίζει να σηματοδοτεί τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Επόμενη στη λίστα των ειρηνευτικών συμφωνιών του Trump είναι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. «Κοιτάξτε», είπε σε μια συγκέντρωση ηγετών του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, «μόλις τελειώσαμε έναν πόλεμο που σιγοβράζει 30 χρόνια, σε 12 ημέρες». Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια – η απόφαση του Trump να στοχεύσει βασικά μέρη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έπαιξε σαφώς σημαντικό ρόλο στον τερματισμό των βομβαρδιστικών επιθέσεων του Ισραήλ και των αντεπιθέσεων του Ιράν. Αλλά αυτό απέχει πολύ από την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Αντίθετα, το Ιράν θα εντείνει τώρα την προσπάθειά του να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο και το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι διατηρεί το δικαίωμα να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή εάν το Ιράν επαναρχίσει το πυρηνικό ή πυραυλικό του πρόγραμμα και την ενίσχυση της αεράμυνας του.

Λίγο αργότερα, στα τέλη Ιουνίου, ήρθε μια συγκριτικά πιο ουσιαστική συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ της Ρουάντα και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ). Με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ υπογράφηκε στο Οβάλ Γραφείο, η συμφωνία που απαιτεί από τη Ρουάντα να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη ΛΔΚ εντός 90 ημερών.

«Μόλις τερματίσαμε έναν πόλεμο που συνεχιζόταν 30 χρόνια με 6 εκατομμύρια νεκρούς», δήλωσε ο Trump – αν και αυτός ο αριθμός περιελάμβανε τα εκατομμύρια που σκοτώθηκαν σε εμφύλιους πολέμους και στις δύο χώρες. «Κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα μπορούσε να το κάνει».

Όμως, ενώ αυτή η συμφωνία είναι, πράγματι ένα ουσιαστικό βήμα προς τον τερματισμό της σύγκρουσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το κλειδί βρίσκεται στην εφαρμογή της. Και σε αυτό το μέτωπο, τα νέα είναι πολύ πιο ανάμεικτα, καθώς οι μάχες μεταξύ της υποστηριζόμενης από τη Ρουάντα ανταρτικής ομάδας M23 και της ΛΔΚ συνεχίζονται αμείωτες – εν μέρει επειδή η M23 δεν υπέγραψε τη συμφωνία.

Τον επόμενο μήνα ο Trump συνέβαλε στην εξασφάλιση εκεχειρίας μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, μετά τις βίαιες συνοριακές συγκρούσεις που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου. Αντιμετωπίζοντας πίεση από την Κίνα, τη Μαλαισία και την υπόσχεση για εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, οι δύο χώρες συμφώνησαν τελικά να σταματήσουν τις μαχες και την αποστολή περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή.

Και πάλι, η υποκείμενη σύγκρουση που οδήγησε σε αυτές τις ένοπλες συγκρούσεις παραμένει άλυτη. Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη μάχονται για την οριοθέτηση των συνόρων τους, συμπεριλαμβανομένης της κρίσιμης θέσης των ινδουιστικών ναών ηλικίας αιώνων κατά μήκος των 800 χιλιομέτρων των συνόρων τους, εδώ και δεκαετίες. Παρόλο που οι εμπορικές απειλές του Trump μπορεί να βοήθησαν να σταματήσουν οι αψιμαχίες, αυτό δύσκολα δικαιολογεί τον μετέπειτα ισχυρισμό του ότι «είναι ο πρόεδρος της ΕΙΡΗΝΗΣ!».

Τέλος, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προήδρευσε της σύναψης μιας μεγάλης συμφωνίας που τερματίζει τον πόλεμο μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. Μετά από μεγάλες συγκρούσεις για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ – έναν θύλακα στο Αζερμπαϊτζάν που είχε καταλάβει η Αρμενία το 1992 και το Μπακού ανέκτησε το 2023 – μεγάλο μέρος των εργασιών σε αυτή τη συμφωνία είχε ολοκληρωθεί πριν αναλάβει την εξουσία ο Trump. Ωστόσο, παρέμειναν δύο κωλύματα: Απαίτηση από το Αζερμπαϊτζάν να διαγράψει η Αρμενία οποιαδήποτε αξίωση για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το σύνταγμά της – το οποίο θα απαιτήσει δημοψήφισμα – και μια συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ δύο τμημάτων του Αζερμπαϊτζάν που διέρχεται από αρμενικό έδαφος.

Υπό τον Trump, οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ οδήγησαν σε μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μιας οδού που θα κατασκευαστεί από τις ΗΠΑ και θα συνδέει τις δύο περιοχές του Αζερμπαϊτζάν – μια ουσιαστική συμφωνία και ένα πραγματικό επίτευγμα. Και πάλι, η εφαρμογή της θα είναι το κλειδί.

Ωστόσο, το καύχημα του Trump ότι τερμάτισε έξι πολέμους σε έξι μήνες είναι πολύ λιγότερο από ό,τι φαίνεται. Το γεγονός είναι ότι, ακόμα κι αν είχε καταφέρει να τερματίσει αυτούς τους πολέμους, το ιστορικό του θα εξακολουθούσε να επισκιάζεται από την αποτυχία του να τερματίσει τους δύο πολέμους που πραγματικά υποσχέθηκε να λύσει – αυτούς στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Όχι μόνο δεν τους τελειωσε σε 24 ώρες, όπως καυχιόταν ότι θα έκανε κατά την εκστρατεία επανεκλογής του, αλλά η κατάσταση και στις δύο περιοχες επιδεινώθηκε μετά την επιστροφή του Trump: Στη Γάζα, ο ηγέτης των ΗΠΑ έδωσε ουσιαστικά το πράσινο φως στην ισραηλινή κυβέρνηση να καταλάβει τη Λωρίδα, «νίπτοντας τας χείρας του» από κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει τον τερματισμό των μαχών. Εν τω μεταξύ, στην Ουκρανία, προσπάθησε να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία συναντώντας τον Ρώσο Πρόεδρο Vladimir Putin στην Αλάσκα – μόνο για να επιστρέψει με άδεια χέρια και κατά τα φαινόμενα πιο συγχρονισμένος με τη Μόσχα παρά με το Κίεβο.

Η επίτευξη ειρήνης – η επίλυση της σύγκρουσης, όχι απλώς ο τερματισμός των μαχών – είναι δύσκολη. Χρειάζονται περισσότερα από ένα τηλεφώνημα ή μια συνάντηση, ανεξάρτητα από το πόσο χαρισματικός και πειστικος πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο ειρηνοποιός. Απαιτεί λεπτομερή γνώση, εντατικές διαπραγματεύσεις, αναζήτηση συμβιβασμων και «καρότο και μαστίγιο» για να βγουν αποτελέσματα. Και ακόμη και τότε, οι περισσότερες προσπάθειες αποτυγχάνουν – όχι επειδή ο ειρηνοποιός είναι ανίκανος, αλλά απλώς επειδή η συνέχιση της μάχης είναι συχνά ευκολότερη από την εξεύρεση λύσης που θα αποδεχτούν και οι δύο πλευρές.

Πηγή: POLITICO