Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συντετριμμένη από το «μίσος και τη συκοφαντία». Με αυτές τις λίγες λέξεις, η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν περιέγραψε τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μητέρα της, μετά από την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, στο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού.

Η κόρη της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δίκης τη Δευτέρα (27/10) και μίλησε με έντονη συγκίνηση για τη «συστηματική αμφισβήτηση» που βιώνει η μητέρα της. Όπως τόνισε, η μητέρα της έχει δεχθεί ακραίες επιθέσεις και προσβολές που αφορούν την «ταυτότητα, το φύλο και την ακεραιότητά της», γεγονός που προκάλεσε σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο στην ίδια αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της.

«Αρχικά υποτίμησα την έκταση του φαινομένου», είπε η Τιφαίν Οζιέρ, προσθέτοντας ότι σταδιακά συνειδητοποίησε «το βάθος και την ένταση του μίσους», καθώς ακόμη και τα παιδιά της, τα εγγόνια της Πρώτης Κυρίας, «δέχονταν ερωτήσεις στο σχολείο για το φύλο της γιαγιάς τους».

Ten people went on trial in Paris on Monday for allegedly harassing President Emmanuel Macron’s wife, Brigitte Macron, by spewing malicious rumors that she is really a man. pic.twitter.com/thakRH0jCg — New York Post (@nypost) October 27, 2025



Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για δέκα κατηγορούμενους

Το Δικαστήριο του Παρισιού ανακοίνωσε χθες (28/10) την ετυμηγορία του, σύμφωνα με την οποία, δέκα άτομα -οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες – καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες με αναστολή, και σε χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ.

Ten people went on trial Monday after being accused of cyberbullying Brigitte Macron. Read more: https://t.co/jQT7246zGy pic.twitter.com/X4LA0YEIyu — ABC News (@ABC) October 27, 2025

Οι καταδικασθέντες, κρίθηκαν ένοχοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) κατά της Μπριζίτ Μακρόν, μέσω αναρτήσεων και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που περιείχαν ψευδείς και προσβλητικούς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αφετηρία την «ψευδή είδηση» που διαδόθηκε στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία η Μπριζίτ Μακρόν, γεννήθηκε άντρας με το όνομα Ζαν Μισέλ Ττονιέ (Jean-Michel Trogneux) και υποβλήθηκε σε επέμβαση φυλομετάβασης.

Ο ρόλος του «Zoé Sagan» και οι αυστηρότερες ποινές

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες βρίσκονται πρόσωπα διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών: ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών, και άλλοι, ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

🇫🇷 Ten people accused of sexist cyber-harassment against Brigitte Macron went on trial in Paris on Monday over false claims that the French first lady was assigned male at birth. pic.twitter.com/k6EydZYe3t — FRANCE 24 English (@France24_en) October 27, 2025

Οι αυστηρότερες ποινές επιβλήθηκαν σε έναν διαφημιστή, γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος θεωρήθηκε πρωταγωνιστής στη διάδοση των ψευδών ισχυρισμών. Σε αναρτήσεις του είχε χαρακτηρίσει τη διαφορά ηλικίας της 72χρονης Μπριζίτ Μακρόν με τον 47χρονο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως «παιδεραστία».

Στην απολογία του υποστήριξε ότι οι δημοσιεύσεις του ήταν «σατιρικές» και πως καλύπτονται από την ελευθερία της έκφρασης, ωστόσο το Δικαστήριο έκρινε ότι ξεπερνούσαν τα όρια του επιτρεπτού λόγου και συνιστούσαν σεξιστική προσβολή και δημόσια δυσφήμιση.

Δικαστικές κινήσεις και στις ΗΠΑ

Η δίκη αυτή ήρθε ως συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση, που έχει υποβάλει το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη Ιουλίου 2025. Η αγωγή στρέφεται κατά μιας ακροδεξιάς podcaster, δημιουργού της σειράς βίντεο με τίτλο «Becoming Brigitte», που αναπαρήγαγε και ενίσχυσε τη φήμη περί «τρανσεξουαλικότητας» της Πρώτης Κυρίας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί αργότερα μέσα στο 2026, με το Ελιζέ Παλάς να έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει «πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και της τιμής» της Μπριζίτ Μακρόν.

Το υπόβαθρο της υπόθεσης

Η Μπριζίτ Μακρόν, πρώην καθηγήτρια λυκείου και επί δεκαετίες σύζυγος του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, έχει στοχοποιηθεί επανειλημμένα για τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της, η οποία ανέρχεται σε 25 χρόνια.

Οι διαδικτυακές επιθέσεις εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας σεξιστικές επιθέσεις, ομοφοβικά σχόλια και παραπληροφόρηση.

Η ίδια η Πρώτη Κυρία αποφεύγει να μιλά δημόσια για το θέμα, ωστόσο σύμφωνα με την κόρη της, η ψυχολογική πίεση ήταν τόσο έντονη ώστε «σε ορισμένες στιγμές αισθανόταν πραγματικά συντετριμμένη».

Η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού θεωρείται σημαντικό νομικό προηγούμενο στη Γαλλία, καθώς αναγνωρίζει ρητά τη σεξιστική διάσταση του διαδικτυακού εκφοβισμού και την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής των δημόσιων προσώπων απέναντι στη στοχοποίηση μέσω fake news.

Η υπόθεση της Μπριζίτ Μακρόν υπενθυμίζει, όπως σχολίασαν νομικοί παρατηρητές, ότι «η ελευθερία της έκφρασης σταματά εκεί όπου αρχίζει η στοχοποίηση και η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

