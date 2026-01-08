Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας είναι «εντελώς χρεοκοπημένη», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει υποσχεθεί να «διορθώσει» μετά την επίθεση στο Καράκας και τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα χρειαστούν έως και 14 χρόνια και τουλάχιστον 185 δισεκατομμύρια δολάρια για να διορθωθεί η κατάσταση, τι πραγματικά ελπίζει να κερδίσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ;

Η Τζίλιαν Άμπροουζ, ανταποκρίτρια του Guardian για θέματα ενέργειας, αναλύει γιατί το πυκνό και κολλώδες πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι τόσο πολύτιμο για τον Τραμπ.

Τελικά, ποιο είναι το κέρδος των ΗΠΑ;

Την Τρίτη (6/1), ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια συμφωνία για πρόσβαση στο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αξίας έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα σημάδι ότι οι αξιωματούχοι της Κυβέρνησης της Βενεζουέλας ανταποκρίνονται στο αίτημα του Τραμπ να ανοίξουν τις αγορές τους στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, διαφορετικά θα διακινδυνεύσουν περαιτέρω στρατιωτική επέμβαση.

Παράλληλα, το εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας συνεχίζεται. Το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι «το μόνο πετρέλαιο που θα μεταφέρεται από και προς τη Βενεζουέλα» θα είναι αυτό μέσω των εγκεκριμένων καναλιών, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία και τα συμφέροντα Εθνικής Ασφάλειας.

Αυτό το επίπεδο ελέγχου επί των μεγαλύτερων αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στον κόσμο θα μπορούσε να δώσει στην Κυβέρνηση Τραμπ ευρύτερο έλεγχο επί των προμηθειών πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, με τρόπους που θα της επέτρεπαν να επηρεάζει τις τιμές. Από τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ συνεχίζει να δεσμεύεται ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη χώρα, παρά την αντίδραση της Αντιπροέδρου, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Δείτε την ανάλυση του Guardian, υποτιτλισμένη στα Ελληνικά:

Την Τετάρτη (7/1), ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο προϊόντα αμερικανικής προέλευσης, με τα κέρδη που θα αποκομίσει από οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για την πώληση πετρελαίου. «Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει ΜΟΝΟ προϊόντα αμερικανικής προέλευσης, με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα μας συμφωνία για το πετρέλαιο», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τους επικεφαλής των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (9/1), για να συζητήσουν τρόπους αύξησης της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι οι διευθυντές των πετρελαϊκών εταιρειών αναμένεται να πιέσουν τον Πρόεδρο να παράσχει ισχυρές νομικές και οικονομικές εγγυήσεις προτού συμφωνήσουν να επενδύσουν κεφάλαια στη Βενεζουέλα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες στους Διευθυντές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών ότι θα πρέπει να επιστρέψουν γρήγορα στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια εκεί για να αναζωογονήσουν τον πληγμένο κλάδο, ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και ο «μεγάλος χαμένος»

Πέρα από το καθαρό οικονομικό κέρδος των ΗΠΑ, ο Τραμπ καταφέρνει κάτι επιπλέον μέσω των εξελίξεων αυτών: «λαβώνει» την Κίνα. Η χώρα αυτή αποτελούσε μέχρι πρότινος τον μεγαλύτερο εισαγωγέα βενεζουελανικού πετρελαίου, εξασφαλίζοντας ένα εντυπωσιακό ποσοστό εισαγωγών της τάξεως του 80%.

Αυτό συνέβαινε διότι η Βενεζουέλα αποπληρώνει τεράστια δάνεια στην Κίνα, όμως πλέον είναι αβέβαιο αν θα διατηρηθεί αυτή η «τροφοδοτική γραμμή» υπό αμερικανικό καθεστώς. Για τον Αμερικανό Πρόεδρο αυτό σημαίνει πως πέτυχε με ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια. Κέρδος για τη χώρα του, απώλεια για την ανταγωνιστική αγορά.