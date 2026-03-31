Σχέδιο πέντε σημείων για την «αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσαν η Κίνα και το Πακιστάν.

Το σχέδιο προέκυψε από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πεκίνο μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Αναλυτικά τα πέντε σημεία του σχεδίου:

Διακοπή εχροπραξιών: Τα δύο κράτη ζήτησαν την «άμεση» παύση των εχθροπραξιών και «μέγιστες προσπάθειες» για την αποτροπή της εξάπλωσης της σύγκρουσης. Τονίζουν επίσης την αναγκαιότητα αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές.

Ειρηνευτικές συνομιλίες: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες – που περιλαμβάνουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία και ασφάλεια του Ιράν και των χωρών της περιοχής – θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.

Ασφάλεια μη στρατιωτικών στόχων: Οι άμαχοι θα πρέπει να προστατεύονται στις μάχες. Το Πακιστάν και η Κίνα κάλεσαν όλα τα μέρη να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων.

Ναυτιλιακές οδοί: Το Στενό του Ορμούζ, μαζί με άλλες σημαντικές πλωτές οδούς, θα πρέπει να ασφαλιστεί και όλα τα πλοία που το χρησιμοποιούν να προστατεύονται.

Χάρτης του ΟΗΕ: Η Κίνα και το Πακιστάν κάλεσαν από κοινού να ενισχύσουν την πρωτοκαθεδρία του ΟΗΕ και να βρουν λύση βασισμένη στον χάρτη του μπλοκ.