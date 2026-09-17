Σε μια άκρως ειρωνική πρόκληση προς την Άγκυρα προχώρησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, προτείνοντας στην Τουρκία να υποδεχθεί στο έδαφός της μέλη της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, ρίχνοντας περαιτέρω «λάδι στη φωτιά» στις ήδη τεταμένες διμερείς σχέσεις.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «X», ο Ισραηλινός υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία άφησε πίσω της πάνω από 1.200 νεκρούς, ξεκαθαρίζοντας: «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για να επιτύχει πλήρως τους στόχους του στον τομέα της ασφάλειας και να διασφαλίσει ότι δεν θα μπορεί να επαναληφθεί η απειλή της 7ης Οκτωβρίου».

Στη συνέχεια, ωστόσο, έστρεψε τα πυρά του στον Τούρκο πρόεδρο. Αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε πως αν «θέλει να βοηθήσει τους συντρόφους του (…) να τους προσκαλέσει να εγκατασταθούν στην Αττάλεια». Μάλιστα, συμπλήρωσε με δηκτικό ύφος πως: «Έχει απελευθερωθεί πολύς χώρος, με την απουσία των Ισραηλινών τουριστών», υπενθυμίζοντας εμμέσως ότι το τουρκικό θέρετρο αποτελούσε κάποτε κορυφαίο προορισμό για τους Ισραηλινούς, προτού καταρρεύσουν οι σχέσεις των δύο χωρών.

Το ρήγμα στις σχέσεις και το μέτωπο της Συρίας

Παρότι η Τουρκία υπήρξε η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, η σημερινή πραγματικότητα απέχει παρασάγγας. Ο Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύει διαρκώς σφοδρές επιθέσεις κατά της ισραηλινής ηγεσίας, επιτρέποντας παράλληλα σε κορυφαία στελέχη της Χαμάς να βρίσκουν καταφύγιο στο τουρκικό έδαφος.

Η ένταση στο γεωπολιτικό πεδίο είχε κορυφωθεί τον περασμένο Αύγουστο, όταν ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση στη βόρεια Συρία, πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα. Τότε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε κατηγορήσει την Άγκυρα για σχέδιο ανάπτυξης στρατού στην περιοχή. Η τουρκική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, κατηγορώντας με τη σειρά της το Τελ Αβίβ για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας.

Σχέδιο μετανάστευσης και βαρύς απολογισμός στη Γάζα

Στο καθαρά πολεμικό μέτωπο, ο Ίσραελ Κατς δήλωσε την Τετάρτη (16/9) ότι περίπου το 70% των κατοίκων της Γάζας έχει ήδη αναγκαστεί να εκκενώσει τις εστίες του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ισραηλινός στρατός είναι πλέον έτοιμος «να τελειώσει τη δουλειά, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο μετανάστευσης». Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας είχε αναφέρει ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για την εκκένωση της Γάζας, αναμένοντας ωστόσο το οριστικό «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο ανθρωπιστικός απολογισμός στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει δραματικός. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, οι νεκροί Παλαιστίνιοι έχουν ξεπεράσει τους 73.000, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε περίπου 174.000.