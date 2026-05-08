Σάλος προκλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα με ανάρτηση που έκανε στο Χ ο ηθοποιός του Star Wars, Μαρκ Χάμιλ.

Ο ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία φαίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, νεκρός μπροστά από ένα μνήμα.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, ενώ προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Στην εικόνα που ανέβασε ο Μαρκ Χάμιλ, και στη συνέχεια διέγραψε, έγραφε στη λεζάντα: «Μακάρι…Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης καταστροφικής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να καθαιρεθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά για να συνειδητοποιήσει ότι θα ατιμαστεί στα βιβλία της ιστορίας, για πάντα».

«Είσαι άρρωστος»

Ο λογαριασμός Rapid Response του Λευκού Οίκου απάντησε: «Ο Μαρκ Χάμιλ είναι άρρωστος. Αυτό το είδος ρητορικής είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Προέδρου μας σε δύο χρόνια».

Ο ηθοποιός, στη συνέχεια, αφού διέγραψε τη δημοσίευση, ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας «στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν βρήκατε την εικόνα ακατάλληλη».