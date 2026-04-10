Μια συνάντηση πολιτικής και ροκ που μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από ταινία. Στο Τόκιο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, φανατική θαυμάστρια και ντράμερ, υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τους Deep Purple, το ιστορικό βρετανικό συγκρότημα που περιοδεύει στη χώρα.

Μόλις μπήκε στην αίθουσα, η Τακαΐτσι δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Deep Purple είναι εδώ». Στη συνέχεια, στρέφοντας την προσοχή της στον ντράμερ Ian Paice, πρόσθεσε με ενθουσιασμό: «Είσαι ο Θεός μου!»

Η πρωθυπουργός, γνωστή για το πάθος της για το hard rock και τα ντραμς, χάρισε στον Paice ένα ζευγάρι υπογεγραμμένα ιαπωνικά τύμπανα, σφραγίζοντας μια συνάντηση που ήταν τόσο θεσμική όσο και προσωπική.

Πηγή: Rainews.it