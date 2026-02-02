Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε σήμερα ότι η πριγκίπισσα διάδοχος της σκανδιναβικής χώρας Μέτε-Μάριτ επέδειξε εσφαλμένη κρίση στις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταϊν, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον, ζήτησε συγγνώμη που διατηρούσε επαφές, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση. Σήμερα ο Στέρε συμφώνησε μαζί της.

«Χρησιμοποιώ πραγματικά τα δικά της λόγια. Λέει ότι επέδειξε κακή κρίση. Συμφωνώ και νομίζω ότι αξίζει να το πω αυτό, όταν μου ζητηθεί η γνώμη μου γι’ αυτό», δήλωσε ο Στέρε στους δημοσιογράφους.

«Το Παρίσι είναι καλό για μοιχεία»

Τα δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν, εμπεριέχουν και δεκάδες μηνύματα που είχε ανταλλάξει η Πριγκίπισσα της Νορβηγίας με τον Τζέφρι Έπσταϊν την περίοδο 2011–2014.

Οι δυο τους φαίνεται πως είχαν στενή και συχνή επικοινωνία.

Σε ορισμένα μηνύματα, η Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται να γράφει ότι «γαργαλάς το μυαλό μου» και να τον αποκαλεί «γενναιόδωρο», «τόσο γλυκό» και «πολύ γοητευτικό».

Σε άλλο μήνυμα αναρωτήθηκε αν θα ήταν «απρεπές για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μία σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του υπολογιστή του 15χρονου γιου της».

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχαν συζητήσει για το ότι ο Έπσταϊν βρισκόταν σε «αναζήτηση συζύγου» στο Παρίσι και η Πριγκίπισσα της Νορβηγίας του απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι «καλή για μοιχεία» και ότι οι Σκανδιναβές είναι «καλύτερο υλικό για σύζυγοι».

«Μετανιώνω βαθιά για αυτό»

Η δημοσίευση των νέων εγγράφων του Έπσταϊν έρχεται σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη βασιλική οικογένεια, με τον γιο της Μέτε-Μάριτ, τον Μάριους, από μια σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, να αντιμετωπίζει δίκη για κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση ξεκινά αύριο, Τρίτη.

«Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπσταϊν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στο Reuters μέσω των ανακτόρων.

«Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό, και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Η γενικά χαμηλών τόνων μοναρχία είναι δημοφιλής στους 5,6 εκατομμύρια κατοίκους της Νορβηγίας.

Περίπου 70% των Νορβηγών υποστηρίζουν τη μοναρχία ως θεσμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και διεξήχθη σε 1.030 άτομα τον Ιανουάριο. Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε πριν από τη δημοσίευση των τελευταίων εγγράφων για τον Έπσταϊν.