Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία από χθες, Τρίτη 19 Αυγούστου, με αφορμή τον θάνατο ενός 46χρονου streamer, που άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης. Στη χώρα έχει ξεσπάσει σάλος, καθώς ο άτυχος άνδρας φαίνεται να κακοποιούταν από δύο συνεργάτες του την ώρα του live.

Ο λόγος για τον Jean Pormanove, εν συντομία «JP» (το πραγματικό του όνομα ήταν Raphael Graven), ο οποίος είχε αποκτήσει φανατικό κοινό με livestreams που έκανε στο διαδίκτυο, στα οποία τον κακοποιούσαν ή εξευτέλιζαν.

Οι εισαγγελείς της πόλης της Νίκαιας ανακοίνωσαν ότι πέθανε τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στο χωριό Contes.

Χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν ότι το βίντεο — το οποίο προβλήθηκε ζωντανά στην αυστραλιανή πλατφόρμα Kick, αλλά στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως — έδειχνε τον Graven να βρίσκεται ακίνητος κάτω από ένα κάλυμμα κρεβατιού, ενώ ένας από τους δύο άνδρες που βρίσκονταν στο δωμάτιο μαζί του του πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι νερού.

Η υφυπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, χαρακτήρισε τον θάνατο του streamer ως «απόλυτη φρίκη».

«Ο Jean Pormanove ήταν θύμα κακοποίησης και εξευτελισμού για μήνες, δημόσια, στην πλατφόρμα Kick», έγραψε η Σαπάζ στο «X», προσθέτοντας ότι παρέπεμψε το περιστατικό στις γαλλικές ρυθμιστικές αρχές για τα media.

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική: είναι νόμος», συνέχισε η Σαπάζ. «Αυτού του είδους οι παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν στο χειρότερο και δεν έχουν θέση στη Γαλλία, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού».

Η εισαγγελία της Νίκαιας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου και διέταξε τη διενέργεια αυτοψίας.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν αποσπάσματα από βίντεο πολλών ωρών, όπου ο Pormanove φαίνεται να δέχεται χτυπήματα, προσβολές, στραγγαλισμό, να τον περιχύνουν με μπογιά και λάδι και να τον πυροβολούν με σφαίρες paintball. Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν ο Pormanove υποβαλλόταν οικειοθελώς στη βία ή αν εξαναγκαζόταν, ούτε αν οι πράξεις ήταν πραγματικές ή σκηνοθετημένες.

Η αστυνομία διερευνά ήδη εδώ και οκτώ μήνες υποτιθέμενες «βίαιες πράξεις» κατά «ευάλωτων ατόμων», οι οποίες καταλήγουν στο διαδίκτυο με βίντεο που αναρτώνται. Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, προήλθε από μια αναφορά του γαλλικού μέσου ενημέρωσης Mediapart που αποκάλυψε την ύπαρξη τέτοιων βίντεο, τα οποία παρακολουθούν χιλιάδες θεατές, ειδικά στην πλατφόρμα Kick.

Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα, η Kick αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, επικαλούμενη την πολιτική εμπιστευτικότητας που ακολουθεί.

Η εν λόγω πλατφόρμα θεωρείται ότι έχει λιγότερο αυστηρούς όρους χρήσης από ό,τι ο άμεσος ανταγωνιστής της, η πιο δημοφιλής υπηρεσία streaming, το Twitch.

Ο Graven έγινε γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από περίπου πέντε χρόνια και είχε φτάσει τους περίπου 500.000 ακόλουθους σε άλλες πλατφόρμες, όπως το TikTok και το Twitch, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien. Ήταν γνωστός για τα streams όπου έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, «αλλά και για τις ακραίες προκλήσεις που έκανε μαζί με άλλους streamers», αναφέρει η εφημερίδα.

Και άλλοι influencers έχουν γίνει στόχος θανατηφόρας βίας κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούνιο, η εισαγγελία της Βενεζουέλας ξεκίνησε έρευνα για τη δολοφονία ενός δημοφιλούς χρήστη του TikTok, η οποία προβλήθηκε live. Τον Μάιο, η δολοφονία μιας νεαρής influencer κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Jalisco, στο Μεξικό, συγκλόνισε τη χώρα.