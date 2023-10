Εξήντα πρόσωπα που βαραίνουν υποψίες πως εισέβαλαν βίαια την Κυριακή (29/10) σε αεροδρόμιο στην Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια, ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας (30/10) οι ρωσικές αρχές.

«Πάνω από 150 από τους πιο ενεργούς συμμετέχοντες στις ταραχές ταυτοποιήθηκαν» και «εξήντα από αυτούς προσήχθησαν», ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως οι δύο από τους αστυνομικούς, που τραυματίστηκαν έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, περιοχή με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πλήθος διαδηλωτών έκανε έφοδο στο αεροδρόμιο την Κυριακή αναζητώντας «Εβραίους» μετά την άφιξη πτήσης από το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν για να τους απομακρύνουν από την εγκατάσταση.

Μετά από επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι στις 22:20 (τοπική ώρα· στις 21:20 ώρα Ελλάδας) το αεροδρόμιο είχε «αδειάσει από τους πολίτες που παρεισέφρησαν χωρίς άδεια» στην εγκατάσταση.

In #Dagestan , a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE

BREAKING:

A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.

A plane from Tel Aviv was landing.

In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:

“tell us where the Jews are” pic.twitter.com/CEHrjrBmez

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023