Εικόνες χάους στη Γεωργία, από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα (4/10), όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο της χώρας.

Τα σοβαρότατα επεισόδια σημειώθηκαν μετά από μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα της χώρας.

Οι διαδηλωτές στην Τιφλίδα εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο, σπάζοντας μεταλλικά οδοφράγματα.

Έκρυθμη η κατάσταση

Νωρίτερα σήμερα (4/10), χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της γεωργιανής πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τις Δημοτικές Εκλογές.

Η Αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβόλα, στην οδό Atoneli κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης δήλωσαν ότι η κρατική εξουσία «επανήλθε στο λαό».

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη.

⚡️ BREAKING: Protesters in Tbilisi have stormed the presidential palace, breaking through metal barricades The situation is escalating. Earlier today, thousands took to the streets of the Georgian capital to protest against the municipal elections. pic.twitter.com/YoXQahgqD9 — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

🚨 BREAKING: Protesters Storm Georgia’s Presidential Palace🇬🇪 🇬🇪 Clashes Erupt in Tbilisi:

In a dramatic escalation, protesters have stormed the Presidential Palace in #Tbilisi after marching from Freedom Square. Eyewitnesses report pepper spray and clashes with a small… pic.twitter.com/MOcdcu6HrP — EU Made Simple (@EU_Made_Simple) October 4, 2025

Να σημειωθεί, ότι πριν ένα χρόνο περίπου, είχαν γίνει και πάλι επεισόδια στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, όταν διαδηλωτές είχαν δημιουργήσει εικόνες χάους, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να αναβάλει μέχρι το 2028 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.