Τα αποδυτήρια της Ντιναμό Τιράνων μετατράπηκαν σε πεδίο πανηγυρισμών αμέσως μετά την εντυπωσιακή ανατροπή και τη νίκη-πρόκριση με 4-1 επί της Άουντα, που έστειλε την αλβανική ομάδα στα play-offs του Conference League.

Το σύνθημα για να ανάψουν για τα καλά τα αίματα έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του συλλόγου, Αρντιάν Μπάρντι, ο οποίος εμφανίστηκε μπροστά στους ενθουσιασμένους ποδοσφαιριστές κρατώντας στα χέρια του μαύρες σακούλες σκουπιδιών γεμάτες με δεσμίδες χαρτονομισμάτων.

Χωρίς να διστάσει, ο Μπάρντι πέταξε τα χρήματα απευθείας πάνω στους παίκτες, την ώρα που χόρευαν και φώναζαν γύρω από τον «θησαυρό».

Θέλοντας δε να κρατήσει την ψυχολογία στα ύψη ενόψει της συνέχειας, ο πρόεδρος ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, υποσχόμενος επιπλέον πριμ ύψους 500.000 ευρώ, αν η ομάδα καταφέρει να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Πάφου, σφραγίζοντας την παρουσία της στους ομίλους της διοργάνωσης.