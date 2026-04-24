Μια μεγάλη έκπληξη είχε για τη γιαγιά της η 21χρονη Τζέιλιν Ντίκερσον, στο Κάντον του Ιλινόις, στις ΗΠΑ. Η κοπέλα εργάστηκε σκληρά σε τρεις δουλειές για τρία χρόνια για να αγοράσει το σπίτι, το οποίο η γιαγιά της είχε πουλήσει γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα των επισκευών.

«Γιαγιά έχω ένα μυστικό»

Η 21χρονη Τζέιλιν Ντίκερσον πήρε τη γιαγιά της για να πάνε μια βόλτα με το αυτοκίνητο και εκεί της είπε χαρακτηριστικά «Γιαγιά, έχω ένα μυστικό. Επιστρέφω στο Κάντον», με την γιαγιά της, Σούζαν Ρίλεα, να ξεσπά σε χειροκροτήματα από τη χαρά για την εγγονή της.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η Τζέιλιν αποκάλυψε ότι έχει αγοράσει ένα σπίτι στην περιοχή, λέγοντας ότι εργάστηκε σκληρά για αυτό με τη γιαγιά της να χαίρεται και πάλι, ακούγοντας τα ευχάριστα νέα. Της είπε μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια της βόλτας θα περάσουν για να το δει κι η γιαγιά.

«Αγόρασες το σπίτι μου; Κάνεις πλάκα;»

Πλησιάζοντας όμως στην περιοχή, η γιαγιά κατάλαβε τι συνέβαινε με την εγγονή της να έχει αγοράσει το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε, το οποίο είχε αναγκαστεί να πουλήσει τρία χρόνια νωρίτερα. «Αγόρασες το σπίτι μου; Μου κάνεις πλάκα;», φώναξε η Σούζαν, ενώ η Τζέιλιν και η μαμά της ξεσπούσαν σε γέλια.

Πηγή: washingtonpost