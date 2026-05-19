Ένα πρωτοφανές περιστατικό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αρχών αλλά και την έκπληξη εκατοντάδων τουριστών εκτυλίχθηκε στην καρδιά της Ρώμης, με «πρωταγωνιστή» έναν 30χρονο άνδρα που αποφάσισε να μετατρέψει ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του κόσμου, τη Φοντάνα ντι Τρέβι, σε προσωπική του… πισίνα.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Νέα Ζηλανδία, κατάφερε να αιφνιδιάσει την ασφάλεια του χώρου και να προσφέρει ένα ομολογουμένως θλιβερό θέαμα στο σημείο που καθημερινά κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες.

Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν άμεση. Δύο αστυνομικοί πλησίασαν το σιντριβάνι και άρχισαν να καλούν τον άνδρα να βγει έξω. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να υπακούσει, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά και συνεχίζοντας να κολυμπά, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Τελικά, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να μπουν οι ίδιοι μέσα στο νερό για να τον ακινητοποιήσουν.

Στον 30χρονο επιβλήθηκε άμεσα διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ για τη βουτιά και την παράνομη είσοδο στο σιντριβάνι. Παράλληλα, του επιδόθηκε το λεγόμενο «Daspo Urbano», ένα ειδικό μέτρο ασφαλείας που του απαγορεύει την πρόσβαση και την κυκλοφορία σε ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της Ρώμης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Δείτε το βίντεο: