Εκατομμύρια άνθρωποι στη Νότια Ασία γιόρτασαν το Χόλι, την ινδουιστική γιορτή των χρωμάτων, σήμερα Παρασκευή, βαμένοι από το κεφάλι μέχρι τις πατούσες με πολύχρωμες σκόνες, χορεύοντας με εορταστική μουσική και απολαμβάνοντας παραδοσιακά γλυκά που ετοιμάζονται για την περίσταση.

Το θορυβώδες ανοιξιάτικο φεστιβάλ φέρνει τους Ινδουιστές σε μια καλειδοσκοπική γιορτή για το τέλος του χειμώνα και τον θρίαμβο του καλού επί του κακού. Το φεστιβάλ είναι εθνική αργία στην Ινδία, ενώ στο Νεπάλ είναι μια διήμερη γιορτή που ξεκίνησε την Πέμπτη. Εορτάζεται επίσης σε άλλες χώρες της Νότιας Ασίας καθώς και στην ινδική διασπορά.

🇮🇳✡️ PURIM AND HOLI: These are the mind-blowing parallels between the Jewish festival of Purim and the Indian festival of Holi.

Happy Purim and Holi from the Holy Land!

pic.twitter.com/IXMbeo0yeH

— India Naftali (@indianaftali) March 14, 2025

