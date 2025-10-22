Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Εκατομμύρια Αμερικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματα κουπονιών τροφίμων πριν από το τέλος αυτού του μήνα, εάν συνεχιστεί η παύση πληρωμών της κυβέρνησης, προειδοποιούν αξιωματούχοι σε αρκετές πολιτείες, σηματοδοτώντας περαιτέρω οικονομική πίεση για οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα που αντιμετωπίζουν ήδη μειωμένους προϋπολογισμούς ομοσπονδιακών προγραμμάτων διατροφής και αύξηση του κόστους των τροφίμων.

Αξιωματούχοι από διάφορα γραφεία πολιτειών και φορείς έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες ότι μεγάλα τμήματα ανθρώπων ενδέχεται να χάσουν τα οφέλη από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (Supplemental Nutrition Assistance Program ή SNAP) έως τον Νοέμβριο λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε ομοσπονδιακά κεφάλαια.

Το SNAP ιδρύθηκε το 1939 και παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε εισοδηματικές οικογένειες για να συμπληρώσουν τον διατροφικό τους προϋπολογισμό ώστε να έχουν επαρκή διατροφή και σωστή υγεία. Διανεμήθηκε για πρώτη φορά ως κουπόνια τροφίμων και άλλαξε σε σύστημα που μοιάζει με χρεωστική κάρτα πριν από χρόνια.

Το Νιου Τζέρσεϊ, το Τέξας, το Ιλινόις, η Οκλαχόμα, η Καλιφόρνια, η Πενσυλβάνια, η Νέα Υόρκη, το Μιζούρι και η Μινεσότα είναι μεταξύ των πολιτειών όπου αξιωματούχοι έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Κάποιοι είπαν ότι τα επιδόματα του Νοεμβρίου του SNAP θα διακοπούν ή δεν θα εκδοθούν καθόλου, εάν το κλείσιμο συνεχιστεί μετά τις 27 Οκτωβρίου. Άλλοι – συμπεριλαμβανομένων της Πενσυλβάνια, της Οκλαχόμα και του Ιλινόις – έχουν πει ευθέως ότι τα επιδόματα Νοεμβρίου δεν θα καταβληθούν.

«Μιλάτε για πολλά εκατομμύρια ευάλωτες οικογένειες – πεινασμένων οικογενειών – που δεν πρόκειται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα εξαιτίας αυτού του τερματισμού λειτουργίας», προειδοποίησε η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, την περασμένη εβδομάδα.

Τα οφέλη του SNAP χρηματοδοτούνται πλήρως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αν και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο, το One Big Beautiful Bill, για ορισμένες πολιτείες, για να αρχίσουν να μοιράζονται ένα μέρος του κόστους ξεκινώντας από το οικονομικό έτος 2028. Η κίνηση προκάλεσε εκτεταμένη κριτική από Δημοκρατικούς και ομάδες υπεράσπισης, και το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου προέβλεψε ότι θα μείωνε τους πόρους των νοικοκυριών για οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου τον Ιούλιο σηματοδότησε τη μεγαλύτερη περικοπή στο δίχτυ ασφαλείας των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Στο πλαίσιο του SNAP, τα συμπληρωματικά κεφάλαια για τρόφιμα και παντοπωλεία διανέμονται μέσω μιας κάρτας Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Παροχών — ή EBT — κάθε μήνα. Το ποσό που κατανέμεται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα του νοικοκυριού, και όλοι οι επιλέξιμοι αποδέκτες πρέπει να πληρούν ένα ορισμένο όριο χαμηλού εισοδήματος που ενημερώνεται από τις ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη φτώχεια.

«Καταστροφικές επιπτώσεις»

Περισσότεροι από 42 εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν προνόμια SNAP, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία του Αυγούστου. Το 2024, περίπου το 12,3 τοις εκατό των κατοίκων των ΗΠΑ τα έλαβαν.

Τα οφέλη του SNAP είναι απίθανο να καλύψουν ολόκληρο τον μηνιαίο προϋπολογισμό τροφίμων ενός νοικοκυριού, αν και σίγουρα κάνουν τη διαφορά για οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα. Το μέσο όφελος SNAP το οικονομικό έτος 2023 ήταν περίπου 332 δολάρια το μήνα ανά νοικοκυριό, ή 177 δολάρια ανά άτομο, δήλωσε η Υπηρεσία Τροφίμων και Διατροφής του USDA νωρίτερα φέτος. Για έναν μέσο παραλήπτη SNAP, αυτό είναι λιγότερο από 6 δολάρια σε επισιτιστική βοήθεια ανά ημέρα.

«Το SNAP είναι το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης της πείνας στη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μπάρμπαρα Γκουίν, επίτροπος Προσωρινής Βοήθειας και Βοήθειας για την Αναπηρία, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. «Το να επιτραπεί η διακοπή των μηνιαίων παροχών θα ήταν άνευ προηγουμένου και θα είχε άμεσο και καταστροφικό αντίκτυπο», πρόσθεσε.

Αυξάνεται το κόστος των τροφίμων

Οι τιμές των τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται ταχύτερα από τον ρυθμό του συνολικού πληθωρισμού, είτε σε σούπερ μάρκετ είτε σε εστιατόρια, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσίευσε η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών του USDA.

«Το 2025, οι συνολικές τιμές των τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τον ιστορικό μέσο ρυθμό ανάπτυξης», προέβλεπε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο.

Ο ΔΤΚ για όλα τα τρόφιμα αυξήθηκε 0,4 τοις εκατό από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2025, και οι τιμές των τροφίμων τον Αύγουστο του 2025 ήταν 3,2 τοις εκατό υψηλότερες από ό,τι τον Αύγουστο του 2024. Η επισιτιστική ανασφάλεια στη χώρα είναι επίσης σε άνοδο.

Οι οικογένειες των ΗΠΑ φαίνεται να αισθάνονται την άνοδο των τιμών. Σε μια έρευνα που διεξήχθη από την Pew Research νωρίτερα φέτος, 9 στους 10 ερωτηθέντες είπαν ότι τα υγιεινά τρόφιμα έχουν γίνει πιο ακριβά για αυτούς, και σχεδόν το 70 τοις εκατό είπε ότι αισθάνεται ότι τους έχει δυσκολέψει να τρώνε υγιεινά.

Πηγή: Washington Post