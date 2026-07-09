Σαράντα δύο άνθρωποι, άμαχοι πολίτες αλλά και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες, κατά τη διάρκεια τριών επιθέσεων στην Μπαλουτσιστάν, επαρχία του νοτιοδυτικού Πακιστάν όπου ξεσπούν ολοένα πιο συχνά το τελευταίο διάστημα πολύνεκρα επεισόδια, ανακοίνωσε ο στρατός.

Το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί να καταστείλει εξέγερση αυτονομιστών στην Μπαλουτσιστάν, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, κρατικών λειτουργών και ξένων επενδύσεων στις υποδομές της επαρχίας με υπέδαφος ιδιαίτερα πλούσιο, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι, εξήγησε σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από τηλεοπτικά δίκτυα ότι στις επιθέσεις των τελευταίων ημερών σκοτώθηκαν τέσσερις πολίτες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, προχθές Τρίτη, έκανε λόγο για εννιά αστυνομικούς νεκρούς σε επίθεση εναντίον σημείου ελέγχου σε δημόσιο έργο, που έχει σκοπό την ανέγερση φράγματος.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Τσόντρι ανέφερε ακόμη ότι στις μάχες σκοτώθηκαν επίσης 54 ένοπλοι.

«Θα σας καταδιώξουμε», είπε ο κ. Τσόντρι απευθυνόμενος στους δράστες των επιθέσεων, κατηγορώντας την Ινδία –με την οποία το Πακιστάν ενεπλάκη σε τετραήμερες εχθροπραξίες το 2025– ότι παρέχει υποστήριξη στους αυτονομιστές.

Το Νέο Δελχί το αρνείται.

Εξάλλου το Ισλαμαμπάντ θεωρεί ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων σε τομείς του που γειτονεύουν με το Αφγανιστάν οφείλεται στο ότι η Καμπούλ παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε εξτρεμιστές, κάτι που οι de facto αρχές των Ταλιμπάν επίσης αρνούνται.

Έχουν ξεσπάσει επανειλημμένα εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο χώρες στα σύνορά τους και το Πακιστάν έχει εξαπολύσει αεροπορικούς βομβαρδισμούς, λέγοντας πως στοχοποιεί εξτρεμιστές — αλλά, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ταλιμπάν και τον ΟΗΕ, στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες αμάχους.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα τέλη Μαΐου σε βομβιστική ενέργεια εναντίον τρένου που μετέφερε στρατιωτικούς στην Μπαλουτσιστάν.

Η επίθεση αυτή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η αυτονομιστική παράταξη Στρατός Απελευθέρωσης της Μπαλουτσιστάν (BLA), είχε χαρακτηριστεί «άνανδρη» τρομοκρατική ενέργεια από τον πακιστανό πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ.

Η Μπαλουτσιστάν, η μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν, είναι επίσης η φτωχότερη. Βρίσκεται πολύ πίσω από την υπόλοιπη χώρα σε διάφορους δείκτες, από την οικονομική ανάπτυξη ως την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Οι αυτονομιστές Βελούχοι κατηγορούν την κυβέρνηση στο Ισλαμαμπάντ ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εκμεταλλεύεται τους πόρους της, από το φυσικό αέριο ως τον άφθονο ορυκτό πλούτο της, χωρίς να έχει κανένα όφελος ο πληθυσμός της.