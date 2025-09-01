Τουλάχιστον 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 500 τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν μετά από σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των Ταλιμπάν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη Τζαλαλάμπαντ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Big Breaking News 🚨🚨 20+ People died

120+ Others were injured

In Afghanistan, after a 6.2 magnitude earthquake Struck. 📍Jalalabad in Nangarhar Province Video 📷 #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/q1GabcxQTx — Mayank (@mayankcdp) September 1, 2025

Καθώς ο σεισμός έπληξε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, «θα χρειαστεί χρόνος για να λάβουμε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες και τις ζημιές στις υποδομές», δήλωσε ο Sharafat Zaman, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν.

«Έχουμε ξεκινήσει μια μαζική επιχείρηση διάσωσης και κινητοποιήσαμε εκατοντάδες ανθρώπους για να βοηθήσουν τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν», δήλωσε ο Ζαμάν.

د کنړ ولایت د زلزلې ټپیان د جلال آباد له هوایي ډګر څخه د جلال آباد حوزوي روغتون ته اتقالیږي.#AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/mf6YNWQtDb — Sohail Noor Khan (@sohailnoorkhan) September 1, 2025

Έπειτα από τον αρχικό σεισμό, τουλάχιστον πέντε μετασεισμοί μεγέθους από 4,5 έως 5,2 βαθμών έπληξαν την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας, σύμφωνα με την USGS.

Οι μετασεισμοί μπορούν να διαρκέσουν για μέρες και μερικές φορές να είναι χειρότεροι από τον αρχικό σεισμό.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε διάφορες τεκτονικές γραμμές όπου συναντώνται η Ινδική και η Ευρασιατική πλάκα. Το ορεινό έδαφος του ανατολικού Αφγανιστάν είναι επίσης επιρρεπές σε κατολισθήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο σεισμός αυτός ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός, καθώς έπληξε σε μικρό βάθος 5 μιλίων, γεγονός που τον έκανε πολύ πιο καταστροφικό, ακόμη και με μέτριο μέγεθος.