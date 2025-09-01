Τουλάχιστον 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 500 τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν μετά από σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των Ταλιμπάν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη Τζαλαλάμπαντ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Καθώς ο σεισμός έπληξε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, «θα χρειαστεί χρόνος για να λάβουμε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες και τις ζημιές στις υποδομές», δήλωσε ο Sharafat Zaman, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν.

«Έχουμε ξεκινήσει μια μαζική επιχείρηση διάσωσης και κινητοποιήσαμε εκατοντάδες ανθρώπους για να βοηθήσουν τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν», δήλωσε ο Ζαμάν.

Έπειτα από τον αρχικό σεισμό, τουλάχιστον πέντε μετασεισμοί μεγέθους από 4,5 έως 5,2 βαθμών έπληξαν την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας, σύμφωνα με την USGS.

Οι μετασεισμοί μπορούν να διαρκέσουν για μέρες και μερικές φορές να είναι χειρότεροι από τον αρχικό σεισμό.

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε διάφορες τεκτονικές γραμμές όπου συναντώνται η Ινδική και η Ευρασιατική πλάκα. Το ορεινό έδαφος του ανατολικού Αφγανιστάν είναι επίσης επιρρεπές σε κατολισθήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο σεισμός αυτός ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός, καθώς έπληξε σε μικρό βάθος 5 μιλίων, γεγονός που τον έκανε πολύ πιο καταστροφικό, ακόμη και με μέτριο μέγεθος.

