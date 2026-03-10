Μεγάλες εκρήξεις με εμφανείς φλόγες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του Associated Press στη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου. Από τις 2 Μαρτίου το Ισραήλ πραγματοποιεί επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ως απάντηση σε προηγούμενη επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία θεωρείται σύμμαχος και «πληρεξούσιος» του Ιράν.

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, καθώς περίπου 700.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων. Σύμφωνα με τις λιβανέζικες Αρχές, από την αρχή αυτής της φάσης των συγκρούσεων, έχουν σκοτωθεί 486 άνθρωποι. Οι εικόνες από το προάστιο Νταϊγιέ, στα νότια της Βηρυτού, προκαλούν σοκ, καθώς πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο Λίβανος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεσολαβήσουν ώστε να ξεκινήσουν απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται πέντε πηγές με γνώση του θέματος, η αρχική αντίδραση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν ψυχρή και έντονα επιφυλακτική.

Nearly 300 people have been killed in Lebanon over past six days due to Israeli air strikes and clashes with Hezbollah, triggering escalating humanitarian crisis. Priyanka Navani reports from Beirut pic.twitter.com/QZsSoBoOsC — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 7, 2026

Παράλληλα, Λιβανέζος αξιωματούχος στα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε ότι έγκυες γυναίκες που προσπαθούν να διαφύγουν από τους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και εγκλωβίζονται στην κίνηση, αναγκάζονται να γεννήσουν στους δρόμους.

🚨🇱🇧🇮🇷 Scenes outside Beirut: streets are packed, people are fleeing. The southern suburbs are emptying out ahead of Israeli strikes. Lebanon’s displacement crisis is accelerating by the hour. bintjbeil news https://t.co/U5kveitXmN pic.twitter.com/hUcknhGHvN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2026

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι συχνά τα κρυμμένα θύματα μιας σύγκρουσης και χρειάζονται περισσότερο από όλους την υποστήριξή μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), Ανανίτα Φιλιπόζε στο CNN. Όπως ανέφερε, υπάρχουν αναφορές για γυναίκες που γεννούν στους δρόμους της Βηρυτού επειδή δεν μπορούν να φτάσουν εγκαίρως σε ασφαλέστερο μέρος ή σε νοσοκομείο.

«Οι γυναίκες δεν σταματούν να γεννούν μόνο και μόνο επειδή υπάρχει σύγκρουση. Η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια», υπογράμμισε.