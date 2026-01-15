Ρεπορτάζ: Αναΐς Βάθη

Με αφορμή τη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαδρομή, το έργο και τη διαχρονική του προσφορά. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρη, με τη σύμπραξη των Ευρωβουλευτών, Νίκου Παπανδρέου και Νικόλαου Φαραντούρη, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης.

Κεντρικό σημείο αναφοράς υπήρξε η πολυσχιδής προσωπικότητα του Αναστασίου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Το έργο του ξεπέρασε θρησκευτικά και εθνικά όρια, καθώς συνδέθηκε με την αλληλεγγύη, τον διάλογο και τη συμφιλίωση. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μπελέρης στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή του Αναστασίου στην αναγέννηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, κάνοντας λόγο για έναν πνευματικό ηγέτη που μετέδιδε ελπίδα και δύναμη σε δύσκολες εποχές. Αναφέρθηκε, επίσης, σε μια προσωπική στιγμή που, όπως τόνισε, τον σημάδεψε βαθιά: την επίσκεψη του Αναστασίου στις φυλακές Δυρραχίου τον Αύγουστο του 2023, από την οποία άντλησε κουράγιο και πίστη.

Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, ο οποίος μίλησε για τη συνέχιση ενός έργου που στηρίζεται στη βαθιά πίστη και στη διαρκή προσπάθεια υπέρβασης των διαχωρισμών. Υπογράμμισε ότι η ενότητα, η μέριμνα για τους αδύναμους και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων αποτελούν μια αποστολή που δεν ολοκληρώνεται ποτέ, αλλά περνά από γενιά σε γενιά.

Στη συνέχεια, διακεκριμένοι ομιλητές ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές της προσφοράς του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Ο Βαγγέλης Ντούλες, βουλευτής του Αλβανικού Κοινοβουλίου και πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εστίασε στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο. Ο ιστορικός και πρώην υπουργός Παιδείας της Αλβανίας Genc Pollo αναφέρθηκε στη συμβολή του στην παιδεία και στη μορφωτική ανασυγκρότηση της χώρας. Η ομότιμη καθηγήτρια Θεολογίας του ΑΠΘ Δήμητρα Κούκουρα παρουσίασε τον Αναστάσιο ως σταθερό και εμπνευσμένο εκκλησιαστικό ηγέτη, ενώ η Ξανθή Μόρφη, στέλεχος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, ανέλυσε τον διεθνή και οικουμενικό του ρόλο, χαρακτηρίζοντάς τον πυξίδα πνευματικού προσανατολισμού.

Το συνολικό μήνυμα της εκδήλωσης υπογράμμισε ότι ο χριστιανισμός, όταν βιώνεται με αυθεντικότητα, λειτουργεί ως δύναμη ενότητας και ειρηνικής συνύπαρξης. Η πορεία και η δράση του Αναστασίου στην Αλβανία και διεθνώς προβάλλονται ως παράδειγμα που φωτίζει τόσο την πνευματική ζωή όσο και τις συλλογικές επιλογές των κοινωνιών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη συμβολική παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον πυρήνα της ευρωπαϊκής δημόσιας ζωής. Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Μακαριώτατος Ιωάννης τόνισε ότι ο Αναστάσιος απέδειξε έμπρακτα πως το χριστιανικό ήθος δεν είναι μόνο εφικτό, αλλά και απαραίτητο, καθώς μπορεί να στηρίξει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να ενισχύσει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, προς τιμήν της μνήμης του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ Ιωάννης Βράιλας, η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο Σοφία Γραμματά και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος Ιωακείμ, εκπροσωπώντας τη Μητρόπολη Βελγίου και Κάτω Χωρών. Παρόντες ήταν, επίσης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και πλήθος Ευρωβουλευτών, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους ανέδειξαν τη σημασία της παρακαταθήκης του Αναστασίου για την Ευρώπη και τον σύγχρονο κόσμο.