Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του προέδρου της «Καρμιώτισσας», Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

Οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο Ελληνοκύπριο πρώην ποδοσφαιριστή από τη Λευκωσία, για τον οποίο είχε εκδοθεί νωρίτερα ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Πρόκειται για σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κάδρο της εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους, φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ώστε να διαφύγουν. Οι έρευνες είναι εντατικές, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στην ΑΔΕ Λεμεσού βρίσκονται αυτή τη στιγμή υψηλόβαθμα στελέχη της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες μας τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Οι δράστες εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους ένα σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή στη σορό του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, που προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Έχουν ήδη ληφθεί αρκετές καταθέσεις, ενώ παράλληλα συλλέγονται πληροφορίες και εξετάζονται ευρήματα από τα πειστήρια που έχουν εντοπιστεί, καθώς και οπτικό υλικό.

Οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να εξιχνιάσουν πλήρως τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας του 49χρονου ποδοσφαιρικού παράγοντα της Κύπρου.

Πηγή: philenews.com