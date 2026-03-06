Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο ανώνυμες κυβερνητικές πηγές, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Κουβέιτ.
Η πρεσβεία είχε ήδη κλείσει αφότου είχε δεχθεί επίθεση από το Ιράν. Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι έχουν επίσης δεχθεί επίθεση.
Φωτογραφία: arabtimesonline