Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο ανώνυμες κυβερνητικές πηγές, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Κουβέιτ.

Η πρεσβεία είχε ήδη κλείσει αφότου είχε δεχθεί επίθεση από το Ιράν. Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι έχουν επίσης δεχθεί επίθεση.

 

 

Φωτογραφία: arabtimesonline

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΗΠΑ #Κουβέιτ #πρεσβεία