Το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας εκκενώνεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας δημοσιογράφος που βρίσκεται στο συνέδριο περιέγραψε μια ασυνήθιστη μυρωδιά, που «προκαλεί βήχα σε μερικούς ανθρώπους».

«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία της μυρωδιάς», συμπλήρωσε.

Τι συνέβη και τι λένε οι Αρχές

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι ειδικές ομάδες αντιμετώπισης καπνού έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, είχε προέλευση από μια μικρή ξύλινη εγκατάσταση δίπλα στο χώρο του συνεδρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την πυρκαγιά ή την εκκένωση, ενώ οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση τελεί υπό έλεγχο και συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση.

Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου το Νταβός φιλοξενεί την ετήσια σύνοδο του WEF, με συμμετοχές κορυφαίων ηγετών, υπουργών, επιχειρηματικών ομίλων και διεθνών οργανισμών.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις στην ατζέντα του Φόρουμ

Η αιφνιδιαστική εκκένωση προκάλεσε παύση στις συνεδριάσεις και έντονη κινητικότητα στο χώρο του φόρουμ. Πηγές αναφέρουν ότι οι διοργανωτές αξιολογούν συνεχή ενημέρωση των συμμετεχόντων και πιθανή επανεκκίνηση του προγράμματος μόλις διασφαλιστεί πλήρως ότι δεν υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος. Οι Αρχές της Ελβετίας και οι τοπικές υπηρεσίες ασφάλειας συνεργάζονται με τους διοργανωτές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διεξαγωγή των υπόλοιπων εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με την ίδια επιφύλαξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Πέρα από το άμεσο περιστατικό της εκκένωσης, η φετινή διοργάνωση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και στο φόντο των σημαντικών εντάσεων που κυριαρχούν στα θέματα της ατζέντας, όπως η στάση της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα και η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: The Sun