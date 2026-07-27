Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κεντρική και νότια Ιταλία, καθώς ένα κύμα καταστροφικών πυρκαγιών σαρώνει την περιοχή το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Στο νότο, η περιοχή Γκαργκάνο βρέθηκε στο επίκεντρο της πύρινης λαίλαπας, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα τουλάχιστον τριακόσιους τουρίστες από δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο. Οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τις ξενοδοχειακές υποδομές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι να οργανώσουν την άμεση μεταφορά των λουόμενων σε ασφαλή καταφύγια, όπως δημοτικά πολιτιστικά κέντρα και κλειστά γυμναστήρια.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε αρχικά σε αγροτική έκταση, γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, περνώντας μέσα από πυκνούς πευκώνες και απειλώντας κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία στην ευρύτερη παράκτια ζώνη του Πέσκιτσι.

Τουρίστες απεγκλωβίστηκαν και μέσω θαλάσσης. Καθώς οι χερσαίοι δρόμοι είχαν αποκλειστεί, η θαλάσσια οδός παρέμεινε η μοναδική διέξοδος διαφυγής. Στη μάχη της εκκένωσης συνέδραμαν έξι σκάφη της ακτοφυλακής, τρία της οικονομικής αστυνομίας, καθώς και περίπου δέκα ιδιωτικά σκάφη, ενώ εκτιμάται ότι χρειάζεται να απομακρυνθούν ακόμη εκατοντάδες άτομα.

Παρά τους πυκνούς καπνούς που ήταν ορατοί από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair κατάφεραν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του οικισμού.

Ο δήμαρχος του Πεσκίτσι, Λουίτζι ντ’ Αρέντζο, δήλωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για εμπρησμό, καθώς οι εστίες εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε πολλαπλά σημεία.

Παράλληλα, δραματική παραμένει η κατάσταση και στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό ενός ακόμη μεγάλου μετώπου. Η επικινδυνότητα της φωτιάς επέβαλε την προληπτική εκκένωση της περιοχής, με τουρίστες, μόνιμους κατοίκους, αλλά και είκοσι ηλικιωμένους από τοπικό οίκο ευγηρίας να απομακρύνονται εσπευσμένα. Το πύρινο μέτωπο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, οδηγώντας στη διακοπή πολυάριθμων οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων κατά μήκος της Αδριατικής, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις και τις επιχειρήσεις των αρχών.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά καταστροφών στην Ιταλία. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, η παραθαλάσσια πόλη Καλλίπολη υπέστη σοβαρές ζημιές όταν πυρκαγιά αποτέφρωσε εξήντα στρέμματα πευκοδάσους και κατέστρεψε ολοσχερώς ένα γνωστό παραλιακό θέρετρο.

Ο δήμαρχος της Καλλίπολης, Φλάβιο Φασάνο, εξέφρασε τη συμπαράστασή μας στους πληγέντες και στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης που είδαν τους κόπους δεκαετιών να γίνονται στάχτη, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει επίσημα από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση φυσικής καταστροφής για την αποδέσμευση έκτακτων ενισχύσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων.