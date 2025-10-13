Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Μάντσεστερ. Η Αστυνομία εκκένωσε προληπτικά τον Εβραϊκό κοινωνικό Σύλλογο The Nicky, που βρίσκεται στη Middleton Road στο Crumpsall, ακριβώς απέναντι από τη συναγωγή του Heaton Park, όπου έγινε η τρομοκρατική επίθεση με δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε ύποπτη ουσία μέσα σε φάκελο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα επίθεση, αλλά για προληπτικό μέτρο ασφαλείας.