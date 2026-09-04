Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) απηύθυνε την Πέμπτη έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 95 εκατομμυρίων ευρώ) για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις “εν δυνάμει σοβαρές” επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά “θα επιτρέψουν στον ΔΟΜ και τους εταίρους του να δράσουν προτού επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες”, αναφέρει ο διεθνής οργανισμός σε ανακοίνωση.

Νέες προβλέψεις που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (ΠΜΟ) δείχνουν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί στους επόμενους μήνες για να αποκτήσει μια “πολύ ισχυρή” ένταση, με μια σχεδόν βεβαιότητα ότι θα παραταθεί έως τον Φεβρουάριο του 2007.

“Ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι αντιμέτωπες με σοβαρή ξηρασία, ενώ άλλες μπορεί να γνωρίσουν πιο σφοδρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κύματα ακραίας ζέστης”, αναφέρει ο ΔΟΜ.

“Οι κοινότητες αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενα κλιματικά σοκ είναι συνήθως οι πρώτες που αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια. Ωστόσο χωρίς την κατάλληλη στήριξη, δεν μπορούν πάντα να δρουν εγκαίρως”, δήλωσε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΔΟΜ Ουγκότσι Ντάνιελς, την οποία επικαλείται η ανακοίνωση.

Το τελευταίο επεισόδιο Ελ Νίνιο το 2023-2024 “είχε σοβαρές επιπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως στη νότια Αφρική, όπου σχεδόν 68 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από την ξηρασία», υπενθυμίζει ο οργανισμός.

Στο πλαίσιο της έκκλησης αυτής, ο ΔΟΜ “θα υποστηρίξει τις κυβερνήσεις στην ενίσχυση του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης με εκπαίδευση, ασκήσεις προετοιμασίας, και θα τοποθετήσει εκ των προτέρων είδη διάσωσης και τα απαραίτητα εφόδια κοντά σε περιοχές που κινδυνεύουν, ώστε η βοήθεια στο κατάλυμα έκτακτης ανάγκης, την ύδρευση, την αποχέτευση και την υγιεινή, την υγεία και την προστασία να μπορεί να φτάσει γρήγορα στους πληγέντες σε περίπτωση περιορισμών στην πρόσβαση ή επιδείνωσης των συνθηκών”.

Χώρες που αποτελούν προτεραιότητα έχουν ήδη προσδιοριστεί στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και σε “ορισμένα πλαίσια” της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Το Σουδάν, η Αιθιοπία και η Σομαλία είναι οι τρεις χώρες που χαρακτηρίζονται “υψηλής προτεραιότητας” από τον ΟΗΕ.

Αυτές οι πρώιμες συνεισφορές “θα καταστήσουν δυνατό για τον ΔΟΜ να κατευθύνει γρήγορα τους πόρους προς τις χώρες όπου οι προβλέψεις και οι επιχειρησιακές αξιολογήσεις δείχνουν ότι η δράση είναι πιο επείγουσα”, εξηγεί ο οργανισμός.

“Οι προβλέψεις δεν μπορούν να εξαλείψουν όλες τις αβεβαιότητες, αλλά μας δίνουν τον χρόνο να προετοιμαστούμε και να μειώσουμε τους κινδύνους προτού επιδεινωθούν οι ανάγκες, διαταραχθούν ζωές και αναγκαστούν περισσότερες οικογένειες να εκτοπιστούν”, δήλωσε η Ντάνιελς.

“Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα”

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το τρέχον φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να είναι “το πιο ισχυρό” που έχει παρατηρηθεί από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις του κλιματικού φαινομένου πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Σε μια επικαιροποίηση των προβλέψεών του, ο ΠΜΟ ανακοινώνει ότι “το Ελ Νίνιο έχει εδραιωθεί και θα ενταθεί για να γίνει ένα φαινόμενο πολύ μεγάλης έντασης τους ερχόμενους μήνες, με σημαντικές επιπτώσεις στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τα πρότυπα των βροχοπτώσεων, καθώς και με αυξημένους κινδύνους πλημμυρών, ξηρασίας και ακραίας ζέστης”.

Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να “φθάσει στο απόγειό του προς το τέλος του 2026” προειδοποιεί επίσης ο ΠΜΟ , αναφέροντας την “εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα” το Ελ Νίνιο να συνεχιστεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2027.

“Βρισκόμαστε σε μια περιοχή υψηλών κινδύνων όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα”, προειδοποίησε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Το φαινόμενο αυτό “θα μπορούσε να είναι πιο ισχυρό από όλα όσα έχουμε παρατηρήσει από την έναρξη καταγραφής των αρχείων μας, σε σημείο που κυριολεκτικά να ξεπερνά τα όρια των γραφημάτων που χρησιμοποιούμε εδώ και τέσσερις δεκαετίες”, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η γενική γραμματέας του ΠΜΟ Σελέστ Σάουλο.