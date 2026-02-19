Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα ανησυχία για την «άνευ προηγουμένου» κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν, με αφορμή την προώθηση στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η ρωσική κυβέρνηση κάλεσε τόσο την Τεχεράνη όσο και «άλλα μέρη» να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τις πιθανές συνέπειες μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι τα κοινά ναυτικά γυμνάσια μεταξύ Ιράν και Ρωσία είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν από την τρέχουσα ένταση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν σχετίζονται άμεσα με τις πρόσφατες εξελίξεις.