Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιστροφή στη διπλωματία απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο X, εξέφρασε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), καταδικάζοντας τις ιρανικές επιθέσεις με αεροπορικά μέσα και drones που, όπως ανέφερε, στοχεύουν πολίτες και κρίσιμες υποδομές.

«Η ΕΕ βρίσκεται σε αλληλεγγύη με τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν άμεσα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις του έγιναν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, κατά την οποία επαναβεβαιώθηκε η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την περιοχή.