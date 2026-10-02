Διπλωματικό επεισόδιο ξεσπά ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Νότια Κορέα, με τον Νοτιοκορεάτη Πρόεδρο Λι Τζε-μιούνγκ να απειλεί με περαιτέρω μέτρα εάν το Κίεβο δεν ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με τη μεταφορά δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στη Σεούλ. Ενώ το Κίεβο κάνει λόγο για «διπλωματική παρεξήγηση» που προσπαθεί να επιλύσει, η Σεούλ κατηγορεί την ουκρανική πλευρά για παραβίαση συμφωνίας εμπιστευτικότητας και απόπειρα μεταφοράς της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο.

Η αποκάλυψη και η αντίδραση της Σεούλ

Η διπλωματική ένταση πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε δημόσια τη μεταφορά δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στη Νότια Κορέα.

Οι δύο στρατιώτες αποτελούσαν μέρος των δυνάμεων της Βόρειας Κορέας που υποστήριζαν τις ρωσικές επιχειρήσεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αφού αιχμαλωτίστηκαν, εξέφρασαν την επιθυμία να μεταφερθούν στη Νότια Κορέα, αίτημα που έγινε δεκτό.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση της επιχείρησης προκάλεσε την έντονη οργή του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ. Η νοτιοκορεατική πλευρά υποστήριξε ότι υπήρχε συμφωνία η μεταφορά να παραμείνει μυστική, τόσο για την προστασία των οικογενειών των στρατιωτών στη Βόρεια Κορέα όσο και για να αποφευχθούν επικρίσεις προς το Κίεβο σχετικά με την απώλεια της ευκαιρίας ανταλλαγής τους με Ουκρανούς αιχμαλώτους.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας, δηλώνοντας ότι ουδέποτε υπήρξε δέσμευση για τήρηση εμπιστευτικότητας, εξέλιξη που κλιμάκωσε περαιτέρω την αντιπαράθεση.

Πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό της Νότιας Κορέας και δηλώσεις Λι

Η αποκάλυψη Ζελένσκι προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Νότιας Κορέας. Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Λι Τζε-μιούνγκ, κατηγορώντας τον ότι απέκρυψε τη μεταφορά των αιχμαλώτων προκειμένου να κατευνάσει το καθεστώς της Πιονγιάνγκ.

Ο Πρόεδρος Λι, απαντώντας μέσω της πλατφόρμας X, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα αφορά την αξιοπρέπεια του κορεατικού λαού και του έθνους. Αντέκρουσε δε τις δηλώσεις του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα χαρακτηρίζοντάς το «διπλωματική παρεξήγηση».

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να φέρει τον πόλεμο στην Κορεατική Χερσόνησο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός ότι, αντί να αναγνωρίσουν τα πραγματικά περιστατικά της συμφωνίας και να ζητήσουν συγγνώμη, μιλούν για επικείμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Βορρά και Νότου».

<북한포로 송환 관련, 우크라이나측이 비공개 요구를 해 비공개를 합의했는데 일방적으로 공개했고,

대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들고,

합의사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북간 군사충돌 임박 운운하며… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 2, 2026

Οι προσπάθειες του Κιέβου για εκτόνωση και η στάση της Σεούλ

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, σε δηλώσεις του σε εγχώρια μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση θα επιλυθεί σύντομα μέσω της διπλωματικής οδού.

Ο κ. Σιμπίχα τόνισε ότι η Νότια Κορέα αποτελεί εταίρο ζωτικής σημασίας για το Κίεβο, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση της εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η Σεούλ έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, παρέχοντας ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια. Ωστόσο, παραμένει σταθερή στην πάγια πολιτική της να μην προμηθεύει θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό σε χώρες που βρίσκονται σε ενεργή πολεμική σύρραξη.