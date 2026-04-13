Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα ζήτησε ευθέως από το Πεκίνο να βοηθήσει στον τερματισμό των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία. Η επίσκεψη αυτή του σοσιαλιστή ηγέτη, στην πρωθυπουργία της Ισπανίας από το 2018, είναι η πιο πρόσφατη δυτικού ηγέτη τους τελευταίους μήνες που αποσκοπεί στην ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα απέναντι στις αβεβαιότητες που δημιουργούνται από τις ενέργειες των ΗΠΑ.

🇪🇸🇨🇳 Spain’s PM Pedro Sánchez just landed in China and straight-up asked Beijing to help end the wars in Iran and Ukraine. He told them China has real influence and should use it to push international law and get these conflicts wrapped up. This comes as Spain has pushed back… https://t.co/ZccH8YfwUb pic.twitter.com/NweQ6QCgpw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 13, 2026