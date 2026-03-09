Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή του Περσικού Κόλπου απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού ΥΠΕΞ.

Ο Γουάνγκ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ Τζάρα Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, την ώρα που το Ιράν απαντά στους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με επιθέσεις γύρω από την περιοχή του Κόλπου.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιανί, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την ταχεία κλιμάκωση της έντασης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.