Την ανάγκη για άμεση επανεκκίνηση ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπογράμμισε η Κίνα.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση και να «δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για πραγματικά ουσιαστικές και ειλικρινείς συνομιλίες», όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επαφών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λιν Τζιάν, «η επείγουσα προτεραιότητα είναι η ενεργή προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, η αξιοποίηση της ευκαιρίας για ειρήνη και η επίτευξη τερματισμού του πολέμου».

Παράλληλα, μήνυμα αποκλιμάκωσης έστειλε και το κινεζικό υπουργείο Άμυνας, καλώντας σε τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ Ισραήλ και Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Τζιάν Μπιν, τόνισε από το Πεκίνο την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για επίλυση της κρίσης μέσω διαλόγου, προειδοποιώντας για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης.