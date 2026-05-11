Παρά την τυπική ισχύ της εκεχειρίας από τις 17 Απριλίου, η ένταση στον Λίβανο παραμένει στα ύψη. Η πολιτική ηγεσία της χώρας ζήτησε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, την παρέμβαση των ΗΠΑ για τον τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον, στις 14 και 15 Μαΐου.

Ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν και ο Πρωθυπουργός Ναουάζ Σαλάμ συναντήθηκαν χωριστά με τον Αμερικανό πρέσβη, Μισέλ Ίσα. Ο Αούν υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να πιεστεί το Ισραήλ, ώστε να σταματήσει τις κατεδαφίσεις κατοικιών και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ο Σαλάμ ζήτησε τη συνδρομή των ΗΠΑ για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, καταγγέλλοντας τις συνεχείς παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου (2 Μαρτίου), έχουν φτάσει τους 2.869, με δεκάδες θύματα να καταγράφονται ακόμη και μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ κάλεσε τους κατοίκους εννιά κοινοτήτων (επτά στον νότο και δύο στα ανατολικά), να εκκενώσουν τις εστίες τους, ενώ αναφέρθηκαν νέοι βομβαρδισμοί και στήλες καπνού σε πολλές περιοχές. Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον μια ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη την Κυριακή, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 18 στρατιώτες και έναν πολίτη (υπάλληλο του στρατού).

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του ισραηλινού στρατού εντός λιβανικού εδάφους.