Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 80 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει αρκετές από τις υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί στις «επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες» περίπου δύο εκατομμυρίων προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν στο Ιράν.

Το Ιράν φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως, με σημαντικό πληθυσμό μεταναστών, κυρίως Αφγανών (4,5 εκατομμύρια σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές) και εκατοντάδες χιλιάδες Ιρακινών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Μπαμπάρ Μπαλόχ, τόνισε σε ενημέρωση στη Γενεύη ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης οδηγεί τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής σε «κρίσιμη κατάσταση», με προκλήσεις ασφαλείας, απώλεια θέσεων εργασίας, ψυχική αναστάτωση και επείγουσες ανάγκες σε στέγαση.

Σύμφωνα με τον Μπαλόχ, η HCR επεξεργάζεται ένα διυπηρεσιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, για να στηρίξει 1,8 εκατομμύρια πρόσφυγες, εκ των οποίων πολλοί Αφγανοί με άλλο καθεστώς, και ένα εκατομμύριο ανθρώπους από τις ιρανικές κοινότητες που τους φιλοξενούν και έχουν πληγεί από την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η έκκληση στοχεύει στην επείγουσα συγκέντρωση των 80 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση «άμεσων ανθρωπιστικών αναγκών» από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2026. Ο Μπαλόχ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση επιβαρύνει σημαντικά τα εθνικά κοινωνικά συστήματα και ότι οι ανάγκες προστασίας αυξάνονται ραγδαία.