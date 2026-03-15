Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, απηύθυνε σήμερα ο Πάπας Λέων, εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και τον βαρύ ανθρώπινο απολογισμό.

Την ώρα που ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη βία δεν πρόκειται να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, τη σταθερότητα και την ειρήνη που επιθυμούν οι λαοί της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Μέσης Ανατολής βιώνουν εδώ και ημέρες τις τραγικές συνέπειες της σύγκρουσης.

«Εδώ και δύο εβδομάδες, οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής υποφέρουν από την αποτρόπαια βία του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος προς τους υπεύθυνους της σύρραξης, ο Πάπας Λέων ζήτησε να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες.

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: κάντε ανακωχή», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τα θύματα της βίας και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Χιλιάδες αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Επαναλαμβάνω την εγγύτητά μου σε όλους εκείνους που έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα στις επιθέσεις», σημείωσε.

Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ προκαλούν έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.