Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν και προσωπικότητα της Ιρανικής Αντιπολίτευσης, δήλωσε σήμερα ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, θα μπορούσε να σώσει ζωές, καλώντας την Κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να μην καθυστερεί διαπραγματεύσεις με τους κληρικούς ηγέτες της Τεχεράνης για συμφωνία στα πυρηνικά.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Παχλαβί ανέφερε ότι η Ιρανική Κυβέρνηση βρίσκεται στο «χείλος της κατάρρευσης» και ότι μια στρατιωτική ενέργεια, θα μπορούσε να αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση του καθεστώτος. Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αξιωματούχων της Ιρανικής Κυβέρνησης.

«Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία, και ο λαός θα μπορέσει να επιστρέψει στους δρόμους, και να οδηγήσει σε οριστική πτώση του καθεστώτος», είπε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως η δήλωσή του έρχεται μετά την εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού από τις Ιρανικές Αρχές τον προηγούμενο μήνα, που στόχευσε στη συγκράτηση νέων διαδηλώσεων μετά από τις πιο αιματηρές κινητοποιήσεις από το 1979. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των πολιτών και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.