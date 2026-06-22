Αναστάτωση επικράτησε στη Ρωσία για ακόμα ένα πρωινό, λόγω των επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ουκρανία. Οι πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, σημαδεύτηκαν από μια μαζική ουκρανική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) βαθιά στο ρωσικό έδαφος, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές της Μόσχας. Την ίδια στιγμή, η ρωσική πλευρά εξαπέλυσε φονικό πυραυλικό πλήγμα στα νότια της Ουκρανίας.

Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις της Ουκρανίας:

Παρέλυσαν τα αεροδρόμια της Μόσχας

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας αναγκάστηκε να προχωρήσει στο προσωρινό κλείσιμο και των τεσσάρων αεροδρομίων που εξυπηρετούν τη ρωσική πρωτεύουσα. Η απόφαση ελήφθη εκτάκτως τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εκτεταμένου κύματος επιθέσεων από ουκρανικά drones.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του δημάρχου της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω της πλατφόρμας Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας εντόπισαν και κατέστρεψαν συνολικά 59 ουκρανικά drones μέσα σε ένα εξαιρετικά πυκνό χρονικό διάστημα δύο ωρών, συγκεκριμένα από τις 03:02 έως τις 05:07 το πρωί.

Ένας νεκρός και καταστροφές στην Οδησσό από ρωσικό «Iskander»

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά το βράδυ της Κυριακής (21/6), η Ρωσία έπληξε τη στρατηγικής σημασίας περιφέρεια της Οδησσού στη νοτιοδυτική Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της πόλης, Όλεχ Κίπερ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ (Iskander) και είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τρεις να τραυματιστούν.

Παράλληλα, σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε εγκαταστάσεις που περιγράφηκαν ως μέρος «αγροτικής επιχείρησης», ενώ μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν σε οχήματα και σε μια δεξαμενή καυσίμων, αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, μεταδίδοντας τις πληροφορίες, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς με ανεξάρτητο τρόπο, κάτι που αποτελεί πάγια τακτική στις πολεμικές αναφορές των δύο πλευρών.