Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και έντονο πολιτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στην Ουγγαρία, όπου οι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν ανάμεσα στη συνέχιση της διακυβέρνησης του Βίκτορ Ορμπάν και στην πολιτική αλλαγή που υπόσχεται η αντιπολίτευση.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή να αγγίζει επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ποσοστό είχε φτάσει το 77,80%, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 70,5% που είχε καταγραφεί στις εκλογές του 2002.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού, Γκέργκελι Γκούλιας, έκανε λόγο για μια δημοκρατική διαδικασία με ισχυρή λαϊκή εντολή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κυβερνών κόμμα Fidesz θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Ωστόσο τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα δείχνουν προβάδισμα του συντηρητικού φιλοευρωπαίου Πέτερ Μαγιάρ έναντι του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Συγκεκριμένα το νεοσύστατο κεντροδεξιό κόμμα «Τίσα» του Πέτερ Μαγιάρ προηγείται με 50,35% (294.048 ψήφους) και το εθνικιστικό κόμμα «Φιντέζ» του Όρμπαν ακολουθεί με 41,03% (239.603 ψήφους).

Όσον αφορά τις έδρες, ο Μαγιάρ συγκεντρώνει 132 και ο Όρμπαν 59.

Τι έδειξαν οι δημοσκοπήσεις

Νωρίτερα, δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το κλείσιμο της κάλπης εμφανίζουν προβάδισμα για την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, έρευνα του 21 Research Centre εκτιμά ότι το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ συγκεντρώνει περίπου 55% των ψήφων, έναντι 38% για το Fidesz.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από δημοσκόπηση της εταιρείας Median, σύμφωνα με την οποία το Tisza ενδέχεται να εξασφαλίσει έως και 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, διαμορφώνοντας σαφές προβάδισμα.

Την ίδια ώρα, το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank φαίνεται πως δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο του 5% για την είσοδο στη Βουλή.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή – με περισσότερους από 6 εκατομμύρια πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες – καταδεικνύει τη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης για την ουγγρική κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις φετινές εκλογές δεν πραγματοποιήθηκαν exit polls, ενώ οι προβλέψεις βασίζονται σε έρευνες που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες πριν από την ψηφοφορία και δημοσιοποιήθηκαν μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.