Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Γενεύης που είχε ανασταλεί για λίγες ώρες, το βράδυ της Τετάρτης, μετά την ανώμαλη προσγείωση ιδιωτικού αεροσκάφους.

Το ιδιωτικό τζετ βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

🇨🇭 🔴‼️ BREAKING: Flights delayed after a private jet gets stuck on the grass at Geneva airport, Switzerland after leaving the runway. pic.twitter.com/ztRcpd52n2

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα, 19:30 ώρα Ελλάδος) και άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά αργά το βράδυ της Τετάρτης.

British Airways flight BA721 has been waiting to depart for some time since the private jet went off at Geneva Airport

⁦@RadarBoxCom⁩

Follow flight BAW72G at RadarBox https://t.co/GGXv18zJTd pic.twitter.com/4wD3e48q9G

— Flight Emergency (@FlightEmergency) December 13, 2023