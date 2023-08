Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστή σήμερα και όλο το προσωπικό της θα περιοριστεί στους χώρους της διπλωματικής αποστολής μέχρι νεωτέρας, λόγω πυροβολισμών που ακούγονται στην περιοχή.

«Ορισμένοι δρόμοι που οδηγούν στην πρεσβεία μπορεί να επηρεαστούν λόγω των πυρών» ανέφερε η πρεσβεία στο ενημερωτικό της.

U.S. closes Haiti embassy amid “rapid gunfire” after Haitians march to demand security – CBS News https://t.co/SWfOOxzyHN via @GoogleNews

