Σοβαρή αναστάτωση έχει προκληθεί στην παγκόσμια κοινότητα των συλλεκτών στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από μεγάλης κλίμακας κλοπή 6.451 συλλεκτικών καρτών Pokémon και αθλητικών σειρών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 860.000 ευρώ.

Τα αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν συσκευασμένα σε σχεδόν 250 δέματα, εκλάπησαν από φορτηγό της εταιρείας μεταφορών FedEx έξω από τις εγκαταστάσεις της κορυφαίας εταιρείας αξιολόγησης και πιστοποίησης Professional Sports Authenticator (PSA) στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας.

Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί το FBI σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, ενώ η PSA προχώρησε σε απενεργοποίηση των κωδικών πιστοποίησης και στην έναρξη καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες κατόχους.

Η διάρρηξη στη Σάντα Άνα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία Professional Sports Authenticator (PSA), το περιστατικό έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου, αμέσως μετά την παραλαβή παραγγελιών πελατών από τις εγκαταστάσεις της στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας.

Τα δεδομένα της υπόθεσης περιλαμβάνουν κρίσιμα κενά ασφαλείας κατά τη μεταφορά:

Το φορτηγό της FedEx παρέμεινε χωρίς επιτήρηση για χρονικό διάστημα από 60 έως 90 λεπτά έξω από τα γραφεία της PSA, λόγω απουσίας του οδηγού.

Κατά το διάστημα αυτό, άγνωστοι δράστες παραβίασαν την κλειδαριά του οχήματος και αφαίρεσαν σχεδόν 250 δέματα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Τμήματος της Σάντα Άνα στην εφημερίδα The California Post, οι κλεμμένες παλέτες περιείχαν διάφορες συλλεκτικές κάρτες, μεταξύ των οποίων αθλητικές σειρές καθώς και σπάνιες κάρτες Pokémon.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καμία σύλληψη για τη διάρρηξη.

Απόγνωση για τους συλλέκτες

Η κλοπή επέφερε βαρύ πλήγμα σε συλλέκτες που είχαν αφιερώσει χρόνια για τη συγκρότηση των συλλογών τους, εμπιστευόμενοι την πιστοποίησή τους στην PSA. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του γνωστού συλλέκτη και YouTuber Sky-B Cards, ο οποίος είχε αποστείλει 104 σπάνιες κάρτες, καταβάλλοντας ποσό περίπου 7.560 ευρώ αποκλειστικά για το κόστος της αξιολόγησής τους, ενώ το σύνολο της συγκεκριμένης παραγγελίας ήταν ασφαλισμένο για ποσό που άγγιζε τις 139.000 ευρώ. Σε βίντεο που κοινοποίησε, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την απώλεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτές ήταν 104 κάρτες που συγκέντρωσα μέσα σε δύο χρόνια. Υπάρχουν πολλές αναντικατάστατες κάρτες ανάμεσά τους, τις οποίες δεν θα ξαναδώ ποτέ».

Η υπόθεση καταδεικνύει ανάγλυφα τη δυσκολία αναπλήρωσης τέτοιων αντικειμένων, καθώς για τους κατόχους τους η ιστορική και συναισθηματική αξία υπερβαίνει κατά πολύ την όποια οικονομική κάλυψη μπορεί να προσφέρει μια ασφαλιστική αποζημίωση.

Κινητοποίηση FBI και μέτρα μπλοκαρίσματος της μεταπώλησης

Για τον εντοπισμό των 6.451 καρτών, η PSA συνεργάζεται στενά με το FBI και την αστυνομία της Σάντα Άνα, έχοντας παραδώσει στις αρχές βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναλυτικά έγγραφα αποστολής και τεκμηριωμένα αρχεία για κάθε αντικείμενο.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία υπογράμμισε:

«Η ανάκτηση κάθε κλεμμένου αντικειμένου και η επιστροφή του στον ιδιοκτήτη του αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας».

Για να αποτραπεί η διοχέτευση των κλοπιμαίων στη δευτερογενή αγορά, τέθηκαν σε εφαρμογή συγκεκριμένες ενέργειες:

Απενεργοποίηση πιστοποίησης: Η PSA απενεργοποίησε όλους τους αριθμούς πιστοποίησης των κλεμμένων καρτών, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη νόμιμη μεταπώλησή τους. Διαβίβαση καταλόγου: Ο πλήρης κατάλογος με τους αριθμούς πιστοποίησης και τους σειριακούς αριθμούς των καρτών κοινοποιήθηκε σε διαδικτυακές αγορές, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και οίκους δημοπρασιών, ώστε να εντοπιστεί άμεσα οποιαδήποτε απόπειρα διάθεσης.

Η διαδικασία των αποζημιώσεων

Παράλληλα με τις έρευνες, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την επικοινωνία με τους πληγέντες πελάτες, προχωρώντας στις παρακάτω κινήσεις:

Επέστρεψε ήδη τα χρηματικά ποσά που είχαν καταβληθεί για τα έξοδα βαθμολόγησης και πιστοποίησης των συγκεκριμένων καρτών.

Ξεκίνησε τη διαδικασία καταβολής ασφαλιστικών αποζημιώσεων σε όσους χρησιμοποίησαν τις ετικέτες επιστροφής της, με τις πρώτες πληρωμές να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Το ύψος της αποζημίωσης υπολογίζεται με βάση την εύλογη εμπορική αξία κάθε κάρτας, χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της δηλωθείσας ασφάλισης.

Διευκρινίστηκε ότι όσοι λάβουν αποζημίωση διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν πίσω τις κάρτες τους σε περίπτωση που εντοπιστούν και ανακτηθούν στο μέλλον.

Η PSA ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας της έχουν εξασφαλίσει την επιτυχή διεκπεραίωση και παράδοση άνω του 99,9% των αντικειμένων που διαχειρίστηκε κατά το τελευταίο έτος. Παρά ταύτα, τα 6.451 αντικείμενα παραμένουν άφαντα, με τις ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.