Μετά την θεαματική και κινηματογραφικού τύπου ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, μία νέα υπόθεση, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναστατώνει το χώρο της Τέχνης και των εκθεμάτων της. Αυτή τη φορά συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια, μετά από μία ληστεία κατά την οποία κλάπηκαν περισσότεροι από 1.000 θησαυροί της χώρας. Πρόκειται για μία εμβληματική συλλογή στην οποία περιλαμβάνονται κοσμήματα, καλάθια ιθαγενών Αμερικανών και καθημερινά αντικείμενα, όπως αθλητικά τρόπαια και λάβαρα, που αφηγούνται την ιστορία της Πολιτείας.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Οκτωβρίου σε μια αποθήκη στην οποία φυλασσόταν τα πολύτιμα αντικείμενα εκτός του Μουσείου του Όκλαντ. «Δεν αποτελούν απλώς απώλεια για το μουσείο» ανέφερε σε δηλώσεις της η διευθύντρια του μουσείου, Λόρι Φόγκαρτι την Πέμπτη (30/10). «Είναι απώλεια για το κοινό, για την κοινότητά μας και ελπίζουμε ότι η κοινότητά μας μπορεί να μας βοηθήσει να τα φέρουμε πίσω».

Όπως δήλωσε η ίδια, η έρευνα για τον εντοπισμό των αντικειμένων δημοσιοποιείται επειδή τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστούν σε υπαίθριες αγορές, καταστήματα με αντίκες ή ενεχυροδανειστήρια.

Δεν ήταν στοχευμένη κλοπή – Άδραξαν ευκαιρία

«Πιστεύουμε ότι οι κλέφτες βρήκαν έναν τρόπο να μπουν στο κτήριο και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να βρουν εύκολα, να αρπάξουν και να βγουν από το κτήριο» είπε.

Μεταξύ των κλεμμένων αντικειμένων περιλαμβάνονται κοσμήματα της αείμνηστης καλλιτέχνιδας και μεταλλουργού Φλόρενς Ρέσνικοφ, ένα ζευγάρι χαυλιόδοντες θαλάσσιου ίππου και καλάθια ιθαγενών Αμερικανών. Ωστόσο, πολλά από τα κλαπέντα αντικείμενα ήταν ιστορικά αναμνηστικά του 20ού αιώνα, όπως οι καρφίτσες εκστρατειών από εκλογικές αναμετρήσεις και αθλητικά βραβεία.

Η αποστολή του Μουσείου Όκλαντ της Καλιφόρνια είναι να καταγράφει την τέχνη, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον της Καλιφόρνια και η συλλογή του περιλαμβάνει έργα καλλιτεχνών από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα, καθώς και αντικείμενα, φωτογραφίες, φυσικά δείγματα και ηχογραφήσεις.

Πηγή: CNN