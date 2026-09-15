Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ (φωτό), που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην περίπτωση που ανακοινώσει την υποψηφιότητά της η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος, αν είναι εκείνη», δήλωσε ο Νιούσομ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN.

Τόσο ο Νιούσομ όσο και η Χάρις, και οι δύο από την Καλιφόρνια, θεωρούνται δύο από τα βαριά ονόματα των Δημοκρατικών που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, τυχόν υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στη Χάρις, πρώην γενική εισαγγελέα της πολιτείας, θα είναι ένα εκλογικό «δώρο» για όλους τους άλλους.

«Βέβαιη αμοιβαία καταστροφή. Δεν εξυπηρετεί το ευρύτερο καλό. Γιατί να το κάνω αν δεν εξυπηρετεί το ευρύτερο καλό;», διερωτήθηκε ο Νιούσομ.

Η θητεία του ως κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο και δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά.

Ο Νιούσομ έχει υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπολύοντας συχνά επιθέσεις εναντίον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούνιο είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι ενορχηστρώνει τις ποινικές έρευνες εις βάρος του ίδιου και της συζύγου του, της σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν στρέφεται εναντίον μου λόγω των κακεντρεχών μου tweets. Στρέφεται εναντίον μου διότι σκέφτομαι να μπω στην κούρσα για την προεδρία», είχε σχολιάσει τότε.

Η Χάρις, που έχασε το 2024 από τον Τραμπ, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία.