Η αρχική εικόνα από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές διαμορφώνεται στο Γκουάμ, όπου σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξασφαλίζει την ηγεσία του νησιωτικού εδάφους των ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση και τους πανηγυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλαγή φρουράς στην τοπική κυβέρνηση

Στην εκλογική κούρσα για τον επόμενο κυβερνήτη, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Βισέντε «Τόνι» Άντα, κατέγραψε ποσοστό 51,45%, αφήνοντας πίσω του τη Δημοκρατική αντίπαλό του, Τερέζ Τερλάχε, η οποία συγκέντρωσε 48,15%. Η επικράτηση αυτή σηματοδοτεί την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στο νησί, ανακόπτοντας ένα σερί οκτώ ετών υπό δημοκρατική διοίκηση.

Δημοκρατική επικράτηση για τη θέση στο Κογκρέσο

Αντίστροφη ήταν η δυναμική στην αναμέτρηση για το ποιος θα εκπροσωπήσει το έδαφος στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εκεί, η Δημοκρατική Αλίσια Αν Γκαρίδο Λιμτιάκο πέτυχε νίκη με ποσοστό 51%, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζέιμς Μόιλαν (48,84%). Υπενθυμίζεται πως ο απεσταλμένος του Γκουάμ συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές αλλά στερείται δικαιώματος ψήφου στις αποφάσεις της ολομέλειας.

Το μήνυμα Τραμπ για τη συνέχεια

Η εξέλιξη αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήριά του στον Άντα μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί προπομπό γενικευμένης ρεπουμπλικανικής επικράτησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μια ένδειξη για όσα έρχονται».

Όλα τα καταγεγραμμένα νούμερα διατηρούν προσωρινό χαρακτήρα, έως ότου ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία επικύρωσης από την τοπική εκλογική επιτροπή.