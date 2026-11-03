Το εκλογικό τους δικαίωμα για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ άσκησαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA, βρισκόμενοι σε τροχιά σε ύψος άνω των 400 χιλιομέτρων από τη Γη, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Ανίλ Μενόν, ο οποίος περιέγραψε τη διαδικασία επισημαίνοντας: «Και τα τρία Αμερικανικά μέλη του πληρώματος είχαμε το προνόμιο να ψηφίσουμε από τον Διαστημικό Σταθμό. Συμπληρώσαμε ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά μας και τα αποστείλαμε με ασφαλή τρόπο στους αρμόδιους εκλογικούς υπαλλήλους».

Η κρυπτογραφημένη διαδρομή και το παραβάν σε τροχιά

Σε σχετικό βίντεο, ο Μενόν αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε τον προσωπικό του χώρο στον σταθμό ως προσωρινό εκλογικό παραβάν. Αφού συμπλήρωσε ψηφιακά τις επιλογές του, διαβίβασε το αρχείο στην κομητεία Χάρις του Τέξας, όπου διατηρεί τα εκλογικά του δικαιώματα.

Όπως επισημαίνει το The Economic Times, η ροή της ψηφοφορίας αξιοποιεί το Near Space Network της NASA, ακολουθώντας τα καθιερωμένα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ του σταθμού και της Γης:

Το ψηφοδέλτιο προστατεύεται με κρυπτογράφηση, επιτρέποντας την πρόσβαση αποκλειστικά στον ίδιο τον αστροναύτη και στον αρμόδιο εκλογικό λειτουργό.

Τα ψηφιακά δεδομένα αποστέλλονται μέσω του συστήματος δορυφόρων Tracking and Data Relay Satellite της NASA , στο πλαίσιο του προγράμματος Space Communication and Navigation (SCaN).

Το σήμα λαμβάνεται από επίγεια κεραία στις εγκαταστάσεις White Sands Test Facility στο Νέο Μεξικό, προωθείται στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον και από εκεί καταλήγει στην τοπική εκλογική υπηρεσία για την καταμέτρηση.

Το νομοθετικό πλαίσιο του 1997 και η πρώτη ιστορική ψήφος

Η πρακτική αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς οι αστροναύτες εντάσσονται σε καθεστώς παρόμοιο με οποιονδήποτε πολίτη των ΗΠΑ που διαμένει μακριά από τον τόπο κατοικίας του και αιτείται επιστολική ή πρόωρη ψήφο.

Το θεσμικό πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ το 1997, όταν το νομοθετικό σώμα του Τέξας ενέκρινε ειδική ρύθμιση για το προσωπικό της NASA.

Την ίδια χρονιά καταγράφηκε η πρώτη ψήφος από το Διάστημα στην ιστορία, όταν ο αστροναύτης Ντέιβιντ Γουλφ συμμετείχε σε εκλογική διαδικασία ενώ βρισκόταν σε τροχιά στον ρωσικό διαστημικό σταθμό Mir.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

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