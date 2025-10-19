Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ υπέστη συντριπτική ήττα στις «Προεδρικές Εκλογές» των κατεχομένων και καινούργιος ηγέτης της κοινότητας εκλέγεται ο αρχηγός της αριστερής αντιπολίτευσης, Τουφάν Ερχιουρμάν, από τον Α’ Γύρο.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο Ερχιουρμάν δεν υιοθετεί τη θέση για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τα (ανεπίσημα) αποτελέσματα, ο Ερχιουρμάν εξασφαλίζει ποσοστό 62.7% και ο Τατάρ μόλις το 35.8% των ψήφων.

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχουρμάν. Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης», έγραψε πριν από λίγο στο “X” ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Ν. Χριστοδουλίδης: Προσβλέπω σε συνάντηση με τον κ. Ερχιουρμάν το συντομότερο δυνατόν

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη νίκη του αρχηγού της αριστερής αντιπολίτευσης στις «Προεδρικές Εκλογές» των κατεχομένων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει: «Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία», καταλήγει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αννίτα Δημητρίου: Οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο “Χ” αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουρμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».

Αντιδράσεις στην Τουρκία για τη νίκη Ερχιουρμάν

Οι πρώτες δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Τουρκία, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ήταν άμεσες:

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

«Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”.

Εύχομαι αυτή η εκλογή, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη δημοκρατική ωριμότητα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” και αντικατοπτρίζει τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στις κάλπες, να είναι επωφελής για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα κυριαρχίας και τα συμφέροντα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε πλατφόρμα”.

Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικού εταίρου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

«Η άποψη του προέδρου μας, κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σχετικά με τις εκλογές που διεξήχθησαν στην “ΤΔΒΚ”: Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην “ΤΔΒΚ” είναι απόρροια της πολύ χαμηλής συμμετοχής. Η τύχη των Τούρκων της Κύπρου δεν μπορεί να εξαρτηθεί από αυτή τη συμμετοχή. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή, το “Κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ” πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να ανακοινώσει ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στη ομοσπονδία και να λάβει απόφαση για την ένταξη στην Τουρκική Δημοκρατία».

Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ:

«Οι εκλογές κατέδειξαν την ωριμότητα του κράτους και των ψηφοφόρων της ΤΔΒΚ. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην ΤΔΒΚ ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια, δηλώνει ο Τούρκος αντιπρόεδρος.»

Αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ:

«Είθε οι προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” να είναι ωφέλιμες για τον τουρκοκυπριακό λαό. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στην “ΤΔΒΚ” και την τουρκοκυπριακή υπόθεση. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την ισχυρότερη υποστήριξη στις ιστορικές και δίκαιες διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων».

