Οι σημερινές βουλευτικές κάλπες στη Λετονία καταδεικνύουν πως, παρά τις έντονες κοινωνικές ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τη ρωσική επιθετικότητα, η χώρα διατηρεί αταλάντευτη τη φιλοευρωπαϊκή της κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, η στήριξη της Ρίγας προς την Ουκρανία αναμένεται να παραμείνει σταθερή και μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Σαφές προβάδισμα για την «Ενωμένη Λίστα»

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το κρατικό δίκτυο LSM, η παράταξη του απερχόμενου πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς, η «Ενωμένη Λίστα», κόβει πρώτη το νήμα συγκεντρώνοντας το 35,6% των ψήφων. Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο κ. Κούλμπεργκς εμφανίστηκε αισιόδοξος, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Αν και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα ξεπερνά τις αρχικές μας προσδοκίες».

Ανακατατάξεις και νέα σενάρια συνεργασίας

Η επόμενη μέρα, ωστόσο, φέρνει ριζικές αλλαγές στη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος, επιβεβαιώνοντας τις προεκλογικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για σημαντική φθορά του κυβερνητικού συνασπισμού. Είναι ενδεικτικό ότι η «Ένωση των Πράσινων και των Αγροτών», μέχρι πρότινος κυβερνητικός εταίρος, φαίνεται να μένει εκτός κοινοβουλίου, καθώς περιορίζεται στο 3,7% και δεν πιάνει το κατώφλι του 5%.

Παράλληλα, τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα της συγκυβέρνησης καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά.

Συγκεκριμένα, η «Εθνική Συμμαχία» φτάνει στο 8,7% και η «Νέα Ενότητα» στο 6,7%. Η νέα κοινοβουλευτική αριθμητική καθιστά πλέον μονόδρομο τη διεύρυνση των συμμαχιών. Ως πιθανότεροι νέοι εταίροι προβάλλουν το φιλοευρωπαϊκό «Προοδευτικό κόμμα» (Σοσιαλδημοκράτες) ή, εναλλακτικά, η λαϊκιστική παράταξη «Η Λετονία πρώτα».