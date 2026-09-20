Με βάση τα πρώτα επίσημα στοιχεία και την καταμέτρηση στο 13,88% των ψηφοδελτίων, το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία», το οποίο στηρίζει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καταγράφει προβάδισμα με 57,54%. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε την Κυριακή η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας συγκεντρώνοντας 13,67%, ενώ ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDPR) με ποσοστό 9,27%.

Αυξημένη προσέλευση και συνθήκες διεξαγωγής

Από την πλευρά τους, Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς διακοπές, παρά τις κυβερνοεπιθέσεις που υποστήριξαν ότι δέχθηκαν από δυτικές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 56,66% κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά τις επιδόσεις των τριών προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων (47,88% το 2016, 51,72% το 2021 και 55,75% το 2003).

Η εκλογική διαδικασία και το σύστημα ψηφοφορίας

Οι κάλπες έκλεισαν στις 20:00 (τοπική ώρα), με τους πολίτες να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε υποψηφίους δέκα πολιτικών σχηματισμών. Η τριήμερη ψηφοφορία ξεκίνησε την Παρασκευή, ενώ οι αρχές ώθησαν τη χρήση της ηλεκτρονικής κάλπης για την ενίσχυση της συμμετοχής ανάμεσα στους 111 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Το εκλογικό σύστημα προέβλεπε διπλή κάλπη για τις 450 έδρες της Κρατικής Δούμας: οι μισές (225) κατανέμονται αναλογικά βάσει της κομματικής προτίμησης και οι υπόλοιπες 225 αναδεικνύονται μέσω μονοεδρικών περιφερειών με μεμονωμένους υποψηφίους.

Διεθνείς αντιδράσεις για τις κατεχόμενες περιοχές

Για πρώτη φορά, στη διαδικασία συμπεριλήφθηκαν κάτοικοι από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προσάρτησε μετά την εισβολή του 2022, χωρίς να τις ελέγχει πλήρως. Παράλληλα, κάλπες στήθηκαν και στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014 χωρίς διεθνή αναγνώριση.

Το Κίεβο χαρακτήρισε παράνομη την ψηφοφορία στα κατεχόμενα εδάφη και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει τα αποτελέσματα. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη διεξαγωγή των εκλογών στις περιοχές αυτές, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο πολιτικός στόχος του Κρεμλίνου

Οι συγκεκριμένες βουλευτικές εκλογές αποτελούν τις πρώτες που διεξάγονται μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Στόχος του Κρεμλίνου είναι να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως επιβεβαίωση της ευρείας υποστήριξης της ρωσικής κοινωνίας προς τις στρατιωτικές επιλογές της ηγεσίας.

Ο αυστηρός έλεγχος του πολιτικού σκηνικού, η καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας και η κυριαρχία των κρατικών μέσων ενημέρωσης εξασφαλίζουν τη διατήρηση της εξουσίας από τη Μόσχα, παρά τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις και τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος.